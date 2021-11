¿Por qué no se han entregado las obras de la vía Cali-Jamundí?, esto dice Sec. Infraestructura

El secretario de Infraestructura, Néstor Martínez, se refirió este miércoles a las obras de ampliación de la vía Cali - Jamundí que estaban anunciadas para ser entregadas en octubre, y aseguró que estás son "tremendo dolor de cabeza".



Martínez explicó que estas adecuaciones no se han concluido porque se han presentado varios percances que han afectado el desarrollo de estas, siendo uno de ellos que el contratista no ha cumplido con los tiempos que habían sido establecidos.



Según comentó, el clima y la temporada de lluvias también han sido un obstáculo para el desarrollo del proyecto.



"Recibimos este proyecto para terminarlo, había que hacer el tercer carril de cada una de las calzadas, tanto de la entrada como de la salida de Cali. Pero la parte central no se consideró inicialmente. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento, de manera responsable, es entregar una vía segura y estable en el tiempo", manifestó.

De acuerdo con lo anunciado, aunque aún no hay un plazo máximo estimado para la entrega de las obras, la Secretaría de Infraestructura espera que antes de finalizar este 2021 se pueda concluir el trabajo en esta vía que, además, es una de las que mayor congestión presenta en la ciudad.



"Nosotros esperamos antes de que termine este año tener completamente terminada la entrada a Cali por Jamundí. Tenemos problemas porque no hay celeridad en los trabajos, lo hemos presionado (al contratista), pero no es momento de mirar sanciones, sino de que la obra se ejecute", dijo Martínez.



Con relación al contrato de este proyecto, el Secretario aseguró que se ha mantenido el acuerdo inicial que se pactó en 2018 porque, debido a que se está llevando a cabo la etapa final de las adecuaciones, no es posible cambiar el consorcio con el cual se iniciaron los trabajos.



"Es mejor pedirle a la comunidad que tenga paciencia porque vamos a entregar una vía donde se genere mayor estabilidad y durabilidad. Este tipo de obras generan retraso cuando hay problemas de clima y de predios. Estamos con el mismo contratistas y con él vamos a terminarla porque sino, eso atrasaría la entrega; vamos a terminar con el mismo consorcio", precisó.

Cabe recordar que hace unas semanas desde la Secretaría de Infraestructura habían indicado que la obra presentaba retrasos porque las adecuaciones habían requerido hacer un cambio en el diseño.



Además, se informó que aunque la Administración Municipal había iniciado un proceso sancionatorio en contra del contratista, finalmente le dieron más tiempo para entregue el trabajo.



“Se inició un proceso sancionatorio con la compañía de seguro, pero el contratista puso un recurso de reposición que la oficina jurídica estudió y se le está dando la prorroga”, comentó el secretario Martínez el pasado 4 de octubre cuando se había anunciado que la vía estaría lista antes de iniciar noviembre.