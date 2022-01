¿Por qué no habrá semana pedagógica frente al nuevo pico y placa en Cali?

Teniendo en cuenta que desde este lunes se retomó en la ciudad el pico y placa con nuevas disposiciones, se esperaba que se implementaran unos días pedagógicos para que las personas se adaptaran a la nueva medida, sin embargo, la Administración Municipal determinó que no será así.



Así lo confirmó el secretario de Movilidad, William Vallejo, quien explicó que se decidió que desde este lunes quienes incumplan con la medida restrictiva podrán ser sancionados porque, debido a que los cambios son "mínimos", no se concibió necesaria una pedagogía al respecto.



"No tendremos semana pedagógica y es una medida que difundimos ampliamente. Ante lo pequeños que son los cambios del pico y placa

se tomó la decisión de que este entre en rigor desde este lunes con todo su componente", detalló Vallejo.



Además, el Secretario manifestó que teniendo en cuenta que la medida que restringe la movilidad de vehículos de acuerdo a su último digito de placa se implementa en la ciudad desde hace varios años, se consideró que la ciudadanía ya conoce cómo funciona.



"Entra en vigencia todo lo correspondiente al pico y placa para el control de la demanda de circulación en la infraestructura vial de Cali, no tenemos modificaciones a lo que viene trabajándose desde el 2017 que corresponde a dos franjas horarias de restricción", explicó el Secretario.



Desde el 24 de enero y hasta el 1 de julio, el pico y placa en Cali regirá así:



Lunes: 7 y 8

Martes: 9 y 0

Miércoles: 1 y 2

Jueves: 3 y 4

Viernes: 5 y 6

Así entonces, aquellas personas que se movilicen entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m. así como de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. cuando su vehículo tenga pico y placa podrán tener una sanción de tipo monetario, bien sea por foto detección o de manera manual por un agente de tránsito.



"Será sancionado con multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que transite por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente", detalla el articulo 131, literal C), inciso 14, de la Ley 769 de 2002 del Ministerio de Transporte.

