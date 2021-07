¿Por qué las autoridades no frenaron el concierto y marchas del fin de semana en Cali?

Natalia Moreno Quintero

Tres aglomeraciones se reportaron entre el pasado viernes y el lunes festivo en diferentes puntos de Cali: un concierto en Puerto Rellena, la masiva concentración de hinchas del América de Cali bajo el puente de la Autopista Suroriental con Calle 26 y la marcha de la comunidad Lgbtiq.



Pese a que previo a su realización el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, afirmó que estos eventos no contaban con los permisos de la Administración Municipal, las actividades se llevaron a cabo y en fotografías y videos se evidenció la alta confluencia de personas en tiempos en los que Cali registra un promedio de 1200 contagios diarios de coronavirus y una ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, superior al 90 %.



Según el Secretario de Seguridad, estos eventos contaron con el acompañamiento de las autoridades que, no obstante, no los intervinieron pues por decreto primero deben recurrir al diálogo y, además, no se presentaron bloqueos ni daños a bienes públicos o privados.



"El Esmad estaba listo, la reacción de la fuerza disponible estaba lista a intervenir pero, a pesar de no tener los permisos (los organizadores de los eventos), no se presentaron dos cosas que son la buena noticia: no hubo cierre de espacio público y no hubo daño ni vandalización de ningún elemento o bien público o privado", manifestó Soler.



"Todas las actividades tuvieron acompañamiento permanente de espacio público, de salud y evitamos el choque porque el decreto así nos lo prevé. En este momento estamos en una fase de estabilización, que es lo que la gente debe entender. No tenemos todavía los 16 CAI y las dos estaciones, estamos reparándolas; no tenemos al 100 % el servicio del transporte masivo; no tenemos los semáforos todavía y las cámaras, que nos dan ojos para reaccionar en tiempo real, hay 140 destruidas y 20 que no se van a poder reparar. Una vez estemos en estos sectores otra cosa será", añadió.

Soler indicó que en el caso particular de la Autopista Suroriental con Calle 26, donde hinchas del América de Cali pintaron grafitis en la parte baja del puente vehicular, se logró un diálogo entre la comunidad y los barristas para que no se adelanten más bloqueos ni cobros de peajes ilegales, como denunciaron ciudadanos.



"La comunidad pide la presencia de la fuerza pública. Se instala un servicio de policía ahí, desde el día jueves en la noche, y muy prontamente vamos a instalar un CAI móvil en el sector", dijo.



De otra parte, frente a la 'pintatón' -evento que tampoco estaba autorizado-, señaló que la Policía brindó acompañamiento pues algunos ciudadanos aseguraron que podían ser atacados.



El Secretario de Seguridad hizo hincapié en la "fase de estabilización" en la que se encuentra la ciudad luego de que fuesen levantados 26 bloqueos permanentes y cinco intermitentes adelantados durante dos meses. Actualmente -destacó- se lleva a cabo la reparación de semáforos, estaciones del MÍO e instalaciones policiales.



"Con esto logramos la estabilidad en el territorio, que todavía no está al 100 %", subrayó.



También informó que cerca de 600 personas privadas de la libertad en las estaciones de policía de Cali están siendo reubicadas, con lo que 100 uniformados encargados de su vigilancia podrán volver a patrullar en las calles.