Preocupante indisciplina en Cali podría llevar a endurecer restricciones por covid-19

Álvaro José Carvajal Vidarte

Durante este fin de semana festivo, la indisciplina de cientos de caleños y la realización de eventos masivos fueron parte del paisaje urbano. Para enumerar algunos, estuvo el ‘encuentro’ de hinchas del América en el puente de la Autopista Suroriental con Calle 26, el concierto en Puerto Rellena, y la multitudinaria marcha de la comunidad Lgbtiq+: todos focos de aglomeración. Es decir que en todos los casos, el riesgo de agravar la situación del virus que afronta Cali, estuvo latente.



Y a pesar del pico y cédula y la restricción de funcionamiento de los establecimientos -hasta la 1:00 de la mañana-, allí también hubo incumplimiento. De hecho, las autoridades cerraron siete sitios, principalmente bares, ubicados en el sector de Alameda, Junín y en el Distrito de Aguablanca.



Por los hechos ocurridos este fin de semana, las autoridades evaluan la posibilidad de endurecer las medidas restrictivas que están vigentes.



Así lo dejó entrever el alcalde Jorge Iván Ospina en sus redes sociales: “Muertes y más muertes producto del covid, y sin embargo una indisciplina ciudadana no descriptible, nos toca que regresar a acciones de control y regulación para proteger vidas (...)”, trinó.



En este sentido, el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali, Jimmy Dranguet, dijo que: “este martes vamos a reunirnos con el Secretario de Seguridad y Justicia para revisar el balance, los comparendos impuestos y sanciones aplicadas a establecimientos, de acuerdo con eso exploraremos diferentes medidas, revisaremos si es necesario recrudecerlas”.

Eventos en contra de las normativas



Dranguet dijo sin embargo que “el balance del puente festivo es positivo en cuanto a los establecimientos legalmente constituidos y la reactivación económica, pero negativo para los eventos que se están organizando en contra de las normativas y desconociendo las reglamentaciones vigentes en Cali”.



Y agregó: “Identificamos varios eventos que se realizaron de manera ilegal, que implicaron aglomeración de personas, la Secretaría de Seguridad y Justicia en varios de ellos hizo acompañamiento para garantizar que no hubiera problemas de orden público, pero son eventos que no se pueden hacer, primero porque cumplieron con el requisito de tener el permiso y segundo porque están prohibidos debido a la normatividad vigente por pandemia covid”.



El funcionario detalló que “el concierto que se hizo en ‘puerto Resistencia’ no contó con ningún permiso de la Alcaldía, la marcha que realizó la comunidad Lgbti+ no requieren autorización, pero la concentración que hicieron en el Parque de las Banderas -donde hubo tarima y presentaciones artísticas- no se podía hacer, y no pidieron autorización e implicó aglomeración de personas; y el evento de los hinchas americanos tampoco tuvo autorización”, subrayó.

Aseguró que se están identificando a los organizadores que adelantaron dichos eventos “para verificar las sanciones y medidas que se tomarán porque no puede ser que en Cali con el nivel de contagio que tenemos se hagan estos eventos multitudinarios asistieron sin medidas de protección”.



Entretanto, desde distintos sectores piden a la Administración no tomar más medidas restrictivas. Manuel Pineda, presidente Asobares Valle, expresó: “es evidente que las aglomeraciones se han visto en las protestas, marchas y eventos populares. Ya los establecimientos tenemos nuestras restricciones en horario, baile y aforo. La economía no aguantaría un nuevo cierre, la salida es la vacunación de más de 18 años”, dijo.

Llamado al autocuidado



Por su parte, la secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres, aseveró que el panorama covid en la ciudad no es nada alentador, “el número de casos reportado diario es alto, y la derivación de pacientes a UCI tampoco cede, llegamos a 596 personas en UCI, eso corresponde a un 69,1 % del total de camas ocupadas por covid; el promedio de muertes diarias es de 30 personas, continuamos con una alta velocidad de transmisión”.



Por ello, hizo el llamado a los ciudadanos a mantener el autocuidado. “Considero que más que endurecer las medidas, el llamado es a la responsabilidad ciudadana, a evitar los eventos como los que hemos observado en los últimos días, porque así tengamos medidas restrictivas si no se cumplen es casi que imposible controlar la pandemia”.



Otros eventos

En algunos sectores de la ciudad también se presentaron aglomeraciones. De acuerdo con el Subsecretario de Vigilancia y Control, “en diferentes barrios de la ciudad como en el Distrito de Aguablanca, Alfonso Bonilla Aragón, Ulpiano Lloreda, Llano Verde, tuvimos denuncias de aglomeraciones de personas consumiendo licor en espacio público, con carros y parlantes y eso está prohibido”.

Asimismo, “tuvimos un par de establecimientos donde hubo presentación de artistas, que si bien no está prohibido invita a mayor concurrencia de público y pone en riesgo la salud de los caleños”.