Por obras, tramo de la Calle 9 estará cerrado por un mes

Natalia Moreno Quintero

Desde este miércoles y durante 35 días la calzada oriental de la Calle 9 entre las carreras 34 (Escuela Nacional del Deporte) y 37 (parqueaderos de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio) estará cerrada.



La restricción en movilidad en ese tramo de esta arteria vial del sur de Cali se debe a que en el sector las Empresas Municipales de Cali, Emcali, realizarán trabajos de optimización del alcantarillado y el mejoramiento de la capacidad del sistema sanitario y pluvial del sector.



De acuerdo con lo informado por Emcali, las obras consisten en la construcción de cámaras (tanques en concreto de grandes dimensiones) e instalación de tuberías que permitirán el mejoramiento de la capacidad de los sistemas sanitario y pluvial entorno a las Canchas Panamericanas, con lo que se aliviarían las anegaciones que se presentan en la zona cuando se registran aguaceros y terminan afectando los barrios Eucarístico, San Fernando y Champagnat.



En la zona se instalará una tubería de 20 pulgadas de diámetro y 77 metros sobre la Calle 9, mientras que otros 12 metros de esa tubería conectarán hacia las Canchas Panamericanas.



“En este punto vamos a separar el agua residual de las aguas lluvias, con lo que se mitigarán las inundaciones que se dan en ese sector, pues hoy ambos alcantarillados están combinados y todo termina derivándose al canal de la Carrera 39. Ahora lo que vamos a hacer es tomar las aguas residuales y enviarlas al colector que instalamos en las Canchas Panamericanas, conecta con los trabajos de la Autopista y envía los residuos a la Ptar”, explicó Germán Pérez, del departamento de Interventoría de la gerencia de Acueducto y Alcantarillado de Emcali.

El cierre de la calzada oriental de esta vía arteria del Sur se extiende por 130 metros. La reapertura total de esta zona se podría dar a finales de agosto.

Estos son trabajos complementarios a los que se realizaron el año pasado en la Autopista Suroriental entre las carreras 29B y 35, donde durante cuatro meses se intervino la red sanitaria del sector y se hicieron trabajos para ampliar la capacidad del colector que interviene los sistemas sanitario y pluvial de la zona.



“El colector que vamos a drenar a partir de esta semana recoge todas las aguas residuales del colector Hospital, entonces haremos el empate que necesitamos hacer para terminar toda la obra”, explicó Pérez, quien señaló que en total, dicho contrato tiene un valor de $2907 millones y los trabajos que se realizarán a partir de mañana corresponden alrededor de $200 millones. Hoy, todo el proceso de separación de aguas pluviales y residuales en este complejo tiene un avance del 92 %.



Pedro Gómez, residente del barrio Eucarístico, se mostró inconforme con el cierre que regirá en esta vía principal.



“Esa es una obra que la pudieron hacer un par de meses atrás, cuando la gente estaba encerrada en la casa. Justo en este momento hay más tráfico en las vías, la Calle 9 mantiene congestionada en las Canchas Panamericanas y ese cierre va a hacer que la gente use las vías del barrio, que no están acostumbradas a recibir tantos carros”, aseguró el vecino.



Por su parte, Alexánder Velasco, presidente de la Asociación de Choladeros, dijo que el cierre se ha comunicado de forma intempestiva, “sin un aviso prudente para ver qué nos podríamos inventar, pero nos cogieron a quemarropa diciéndonos que por un mes van a cerrar justo la vía por la que los clientes recogen los pedidos”.



De acuerdo con el vendedor, sobre esta zona de la Calle 9 hay 20 puestos de cholados de los que dependen 200 personas. “Apenas nos estamos levantando del golpe que nos dejó el cierre que tuvimos por la pandemia, pero con este nuevo no sabemos cómo vamos a hacer para evitar que las cosas se compliquen más”, aseguró Velasco.



El secretario de Movilidad, William Vallejo, indicó que dentro del plan de manejo de tránsito se exigió la demolición de parte del separador vial “para permitir el funcionamiento de la calzada central y occidental de la Calle 9 en ese tramo; con esta demolición se garantizaría el flujo sobre esta vía. Asimismo, los pasos transversales van a estar habilitados como rutas alternas para la circulación de los vehículos”.



Vallejo añadió que desde la Carrera 50 hasta la 39 se ubicaron pasacalles advirtiendo del cierre y los desvíos. Además, en la zona habrá cuatro reguladores para agilizar el tráfico durante la duración del cierre.



“Se solicitó al contratista la ubicación de una cámara de monitoreo que transmitirá a la central de semaforización en tiempo real y, con el monitoreo de lo que esté ocurriendo es posible desarrollar planes para regular el tránsito y mejorar la circulación, de acuerdo a las condiciones que se presenten”, indicó el titular de Movilidad.



La parada del MÍO que usualmente hay en este punto se reubicará al punto entre las carreras 32 y 34, después de la Escuela Nacional del Deporte.

La obra busca independizar los sistemas sanitarios de los pluviales en torno a las Canchas Panamericanas, pues al estar juntos hay una falta de capacidad para depurar desechos y aguas lluvia.