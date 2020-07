Los detalles del piloto de rutas seguras para deportistas en Cali

Natalia Moreno Quintero

En un plazo no mayor a 15 días iniciará en Cali la implementación de un plan piloto de rutas seguras para deportistas, que busca que quienes salgan a hacer ejercicio al aire libre, lo hagan con seguridad y con acompañamiento de las autoridades.



Así quedó acordado el jueves pasado, luego de un debate en el Concejo de Cali, convocado por la cabildante Diana Rojas y al que fueron citados los secretarios de Deporte, de Movilidad y de Seguridad y Justicia.



“No más atracos a deportistas y caminantes, necesitamos el acompañamiento policial y de la Administración en los sitios donde se denuncian constantes robos a quienes salen a hacer ejercicio, a caminar, a pasear su mascota o a hacer deporte”, afirmó en el debate Rojas.



El plan piloto se haría en: Zona Norte (Avenida 2 Norte, costado norte del río Cali, entre el Parque del Avión y la Calle 70). Zona Sur (Parque de El Ingenio, entre la Avenida Pasoancho y la Calle 25). Zona Oeste (Bocatoma del Río Cali, Zoológico y el Bulevar del Río). y Zona Oriente (Bulevar de la Calle 72W, entre Carrera 28 y 28 G).



Además, la propuesta sugiere presencia de la Policía los días martes, jueves, sábados y domingos, entre 6:00 a.m. y 9:00 a.m. y de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. Se pide también monitores de la Secretaría del Deporte para brindar apoyo y acompañamiento a los deportistas en caso de necesidad y ayudar con el cumplimiento de los protocolos.

La concejal Diana Rojas, quien presentó la propuesta a la Alcaldía, aclaró que este piloto de las rutas seguras es para la práctica de running.

¿Por qué se piden rutas seguras?

En el debate se presentó un estudio de la Universidad Icesi, donde se afirmó que el 43 % de los caleños evita hacer deporte en la calle porque siente miedo de los consumidores de drogas en espacios públicos y el 26% por temor a ser víctimas de hurtos.



Los sectores más afectados por esta problemática, según el informe, son El Troncal, La Base (corredor verde) y El Ingenio. Los días con mayor índice de hurtos son los martes, jueves, sábados y domingos.



Asimismo, el más reciente informe de Cali Cómo Vamos, arrojó que el 36 % de los caleños encuestados por el programa realizan actividades nocturnas, el 52 % hace deporte, el 42 % camina o pasea y el 50 % asiste a parques.



El estudio también dio cuenta que en las franjas con mayor tasa de hurtos a ciudadanos que realizan ejercicio son 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y 6:00 p.m. a 9:00 p.m.



Ante esto, la concejal Rojas dijo que la iniciativa hay que ponerla en marcha lo antes posible, “ya que durante la cuarentena la práctica del deporte surge como una alternativa fundamental para mantener buena salud mental”.



“Durante la pandemia hemos visto que el hurto a personas que practican deporte ha aumentado un 6 % y eso pasa porque el ladrón ya sabe dónde hacerse y como no hay acompañamiento de las autoridades, es más fácil que sean víctimas de los delincuentes. No hay nadie mejor informado que los ladrones”, señaló la cabildante.



Y agregó que “las mujeres son las más afectadas por los atracos cuando salen a hacer deporte, la ciudad debe proteger a sus mujeres y una forma de hacerlo es garantizarles espacios en los que puedan salir sin miedo”.

Los cerros tutelares de la ciudad son algunos de los lugares más frecuentados por los deportistas. El País

Ciudadanía apoya iniciativa

La semana pasada se conoció el denuncio de un deportista, a quien tres hombres le robaron el celular en las Tres Cruces. El hecho se conoció, además, porque los ladrones se tomaron fotos con el equipo, que luego se subieron a la nube del propietario y éste las publicó para alertar a la ciudadanía.



Por hechos de este tipo y otros conocidos en redes sociales y medios de comunicación, la ciudadanía coincide en que las rutas seguras se estaban demorando.



“Me gusta que tengamos acompañamiento de Policía mientras hacemos deporte. No puede pasar que en este tiempo, que solo podemos ir a ciertos lugares a trotar, terminemos siendo víctimas de hurto”, dijo ayer Carlos Parra, mientras bajaba del Cerro.



Y Gloria Guzmán, quien está saliendo a caminar al parque de El Ingenio, expresó que “la presencia de las autoridades permite realizar la actividad con más tranquilidad. Además de tener un control de aglomeraciones”.

La Secretaría de Seguridad de Cali dijo que se harán cordones de seguridad en sitios identificados de hurto de bicicletas.

Las autoridades

Carlos Rojas, secretario de Seguridad de Cali, explicó que “nuestro Plan de Desarrollo 2020-2023 tiene un enfoque de seguridad ciudadana y para nosotros es muy importante que la comunidad se sienta segura y tranquila a la hora de salir a ejercitarse, es por eso que aplaudimos esta inquietud del Concejo, la cual compartimos”.



A su vez, el secretario del Deporte de Cali, Carlos Diago, acotó que “se trata de una estrategia para crear hábitos de estilo de vida saludable y la ocupación sana del tiempo libre, contribuyendo al cuidado del medio ambiente a través de la articulación del comité Rutas Deportivas y Recreativas en el marco de la campaña de Guardianes de Vida”.