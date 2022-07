Por múltiples irregularidades, se han inmovilizado 29 ambulancias en dos meses

Los operativos que se continúan haciendo en la ciudad para verificar el funcionamiento apropiado de las empresas de ambulancias siguen evidenciando problemas en la prestación de este servicio.



A dos meses de haber ocurrido el accidente en el que murieron dos personas, y en el que estuvieron involucrados dos de estos vehículos, ya se cuenta con 29 ambulancias inmovilizadas, de manera temporal, por no cumplir con los requisitos para prestar el servicio en Cali.



Esto se ha logrado en más de 97 jornadas de verificación que ha realizado la Administración con la dirección de las secretarías de Salud, Movilidad y Seguridad y Justicia.



Miyerlandi Torres, encargada de la cartera de Salud del Distrito, expuso que hasta el 30 de junio han sido inspeccionados, en total, 270 vehículos que cumplen su labor como ambulancias en la capital del Valle, de los cuales han cumplido con las condiciones de habilitación para circular alrededor del 95 %.



También, “en el mes de junio visitamos nueve empresas, de las cuales cinco fueron suspendidas por incumplimiento en medidas sanitarias y de Seguridad y Justicia”, explicó Torres.



Estas empresas tendrán que cumplir con los requisitos que les impone la ley y subsanar los hallazgos encontrados en los operativos, antes de volver a prestar el servicio, según informó José Javier Sandoval, profesional del equipo de Articulación al Sistema de Emergencias Médicas de la Secretaría.



Entre los requisitos, en el apartado de salud, se encuentran los implementos médicos necesarios para la atención del paciente, tales como monitor de signos vitales, ventilador mecánico y medicamentos, que deben ser integrados a las ambulancias de Traslado Asistencial Básico (TAB) y a las de Traslado Medicalizado (TAM).

A la Secretaría de Salud de Cali han llegado 37 quejas de la ciudadanía, por medio de la línea telefónica, debido a inconsistencias o conductas indebidas en las ambulancias que prestan su servicio en la ciudad.

De igual manera, se deben cumplir con exigencias de movilidad, como que el Soat y la revisión técnico - mecánica estén vigentes, además, deben respetar las normas de tránsito.



Desde la Secretaría de Salud se indicó, además, que los operativos se seguirán realizando de manera continua durante todo el año, hasta cubrir la totalidad de empresas de este sector.



Miyerlandi Torres afirmó que, con la ayuda de la Cámara de Comercio, se capacitará a 77 empresarios de ambulancias en responsabilidad social, liderazgo, entre otros temas. La jornada está programada para el 8 de julio.



Asimismo, “con el Sena iniciaremos el curso de humanización en servicios de salud; aproximadamente tenemos 300 personas inscritas en el curso virtual. También se hizo una capacitación al 85 % de conductores de ambulancias de Soat en sensibilización de la normatividad actual y en conductas para vehículos de emergencia”, informó la Secretaria de Salud.

¿Las primeras ambulancias inmovilizadas ya están circulando?

Las secretarías de Salud y Seguridad y Justicia de Cali manifestaron que algunas empresas que fueron sancionadas hacen un par de meses ya han reanudado sus actividades, tras cumplir con las condiciones establecidas.



“En total, el 48 % de ambulancias y empresas suspendidas han retornado a su funcionamiento. Otras siguen trabajando para cumplir con los requisitos”, comentó la secretaria Torres.



Pero esto no es motivo para bajar la guardia. Jimmy Dranguet, secretario (e) de Seguridad de Cali, explicó que “las empresas se tienen que volver a visitar, porque entenderán que los requisitos son de cumplimiento inmediato y no sostenido, es decir, hoy podemos visitar una empresa, verificamos que está bien, pero puede que los elementos de cumplimiento que tenga hoy, en dos o tres meses ya no los tenga, que se hayan relajado”.



Dranguet comentó también que la intensidad de los operativos dependerá de cómo mejora el sistema de ambulancias y hasta que no se tenga una red robusta, que no genere accidentalidad y que realmente les haga un bien a los pacientes.



“El llamado es a que las empresas presten el servicio en el marco de la legalidad, con todos los estándares de calidad y con todas las condiciones para un buen funcionamiento. No queremos irresponsables en la calle. No puede ser que por salvarle la vida a un paciente terminen llevándosela por delante”, advirtió el funcionario.