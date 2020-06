Policía sorprendió a más de 60 jóvenes que estaban en un parque, algunos jugando fútbol

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La Policía Metropolitana de Cali sorprendió la noche de este jueves a más de 60 jóvenes que estaban en un parque de la comuna 8.



De acuerdo con el reporte de las autoridades, en medio de las labores de patrullaje del cuadrante del barrio Uribe Uribe, algunos estaban jugando fútbol y otros eran espectadores, pero casi todos desacataron las medidas de bioseguridad impartidas por el Gobierno Nacional.



Una vez que los uniformados llegaron al sector, las personas que estaban jugando y las que estaban observando el partido en los alrededores de la cancha se retiraron del lugar y se fueron para sus casas.

Según algunas versiones de los residentes de ese sector, ese parque es frecuentado por varios jóvenes, algunos menores de edad, para jugar fútbol y otras actividades deportivas, al parecer, la gran mayoría no usa el tapabocas, implemento que es de uso obligatorio para salir a la calle.



Familias sin tapabocas



A demás de los jóvenes que se encontraban en el parque jugando, las autoridades también evidenciaron la irresponsabilidad de algunos padres que estaban con niños y niñas sin ninguna protección.



Ante esto, la Policía Metropolitana de Cali le pidió a los padres de familia que por favor no salgan a la calle si no es necesario, y si lo hacen, deben usar los implementos de seguridad para evitar el contagio de covid-19.



Cabe recordar que de acuerdo al último boletín de la Secretaría de Salud Departamental, la cifra de personas que se han contagiado del nuevo coronavirus en Cali llegó el jueves a 4.977 y la de fallecidos a 193.

A nivel nacional, el número de personas que contrajeron el virus superó este jueves los 60.000 casos, de los cuales 1950 han muerto.