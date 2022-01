Pintan grafitis en cafetería de Granada tras polémica por tala de árboles

Una polémica ha generado en Cali el hecho de que dos árboles que estaban sembrados afuera de una reconocida cafetería del sector de Granada fueran talados.



Pese a que hace unos días las autoridades se pronunciaron y explicaron el motivo por el cual habían sido intervenidos los árboles, hubo personas que no estuvieron de acuerdo y vandalizaron la parte frontal del establecimiento.



De hecho, este miércoles han sido virales en redes sociales las imágenes que evidencian la acción vandálica que fue cometida en contra de la fachada del Starbucks ubicado en la Avenida Novena Norte . De acuerdo con las fotos, varios mensajes ofensivos fueron escritos con pintura en aerosol.



Aunque no se conoce con exactitud la hora en la que fue cometido el hecho o quiénes fueron los autores, sí se logra leer el "asesinos de árboles, Homicidio a dos abuelos", que fue el mensaje que junto a otros gráficos realizaron en el exterior del establecimiento.



¿Qué dijeron las autoridades?

La situación inició el pasado 14 de enero cuando los árboles que estaban en las afueras de la cafetería ubicada en el oeste de la ciudad fueron intervenidos porque, según dijo el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, estos tenían riesgo de caída.



"En este caso particular, estos dos árboles fueron diagnosticados por ingenieros forestales y profesionales de la cuadrilla arbórea. Son 2 árboles intervenidos porque había compromiso de redes eléctricas e infraestructura pública; representando riesgo de inminente caída, lo cual podría representar una tragedia", indicaron desde el Dagma.



Incluso, Franklin Castillo, subdirector de Calidad Ambiental del Dagma, descartó que la multinacional estuviera involucrada o tuviera alguna responsabilidad en la intervención de los árboles. "No existe ninguna relación ni ningún daño asociado con el establecimiento de comercio Starbucks, ubicado justo frente a los árboles talados", precisó.



Hasta ahora Starbucks no se ha pronunciado sobre la polémica o los grafitis que fueron pintados en las fachadas de su local.