Piden que se designe a un alcalde 'ad hoc' en Cali para las elecciones presidenciales

Resultado de las quejas de la última semana que señalan al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, de presuntamente participar en política, desde algunos sectores solicitan el nombramiento de un alcalde ad hoc hasta darse por concluidos los comicios presidenciales.



Así lo anunció el concejal Roberto Rodríguez, quien presentó una constancia con la petición ante el Concejo del municipio expresando que "podía entender la cercanía política del Alcalde y algunos de sus funcionarios a Gustavo Petro, lo que si no puedo dejar pasar es que se utilice la institucionalidad para acompañar campañas".



De acuerdo con el Cabildante, los hechos ocurridos durante el anterior Paro Nacional fueron aprovechados como plataforma política. "He manifestado públicamente el desacuerdo que funcionarios que participaron en la constitución de acuerdos ciudadanos con grupos llamados de resistencia o de primeras líneas, para otorgarles beneficios laborales, educativos o de emprendimiento hoy presenten renuncia y como si nada, se unan a la campaña del Pacto Histórico", indica la constancia.



A la petición se le han sumado otras voces, como la del concejal Fernando Tamayo, quien aseguró que tanto Cali, como la contienda presidencial está radicalizada y polarizada, por lo cual “frente a las suspicacias y las dudas, sería sumamente interesante pensar en la alternativa de, mientras pasan las elecciones y concretamente para el tema electoral, tener un alcalde ad hoc”.



Otra persona que se unió a esta petición fue el senador Gabriel Velasco, quien consideró que el Mandatario local ha dejado claro su apoyo a la candidatura presidencial del Pacto Histórico: “Jorge Iván Ospina no genera garantías. Para poder tener garantías en la ciudad de Cali y que todos puedan participar con tranquilidad, creería yo que se debería nombrar un alcalde ad hoc mientras pasan estas elecciones”.



Ahora bien, el concejal Roberto Ortiz explicó que en efecto se necesita alguien que asuma las funciones de Ospina con respecto al tema electoral, pues “es evidente que él quiere hacer el papel del Consejo Nacional Electoral y de los órganos de control”, manifestó el Cabildante haciendo referencia a las discusiones que suscitó el pronunciamiento de Ospina frente al número de vallas de la campaña de Federico Gutiérrez instaladas en la ciudad.



“Algunos pintan paredes, llenan unas gigantescas vallas, por ejemplo por la 25 o la 26 y hacia ellos no hay una clara manifestación del alcalde Ospina”, expone el concejal a lo que agrega que el Alcalde “debería dedicarse más bien a solucionar los problemas de los caleños en materia de seguridad, movilidad, la malla vial que hoy en día se encuentra en mal estado y que hace que los caleños califiquen su gestión como pésima”.



Así las cosas, Rodríguez le contó a El País que también está escribiendo una misiva dirigida al Ministerio del Interior para que evalúe la solicitud.

Pero que en primera instancia, la petición va dirigida “al mismo Alcalde para que él de manera directa lo solicite (un 'ad hoc') argumentando que tiene problemas”, advierte el solicitante.



Aunque la propuesta de Rodríguez fue apoyada por varios políticos, esta también tuvo opositores, entre ellos el primer vicepresidente del Concejo, Harvy Mosquera, quien señaló que no considera necesario el nombramiento de un alcalde 'ad hoc'. “Ya Cali tuvo uno para un proceso de firmas y vimos que la figura no tuvo relevancia en el contexto ni político ni social”.



Asimismo, María del Pilar Cano, directora jurídica de la Alcaldía, advirtió que la solicitud “está amparada en suposiciones y no tiene ningún asidero con la realidad. No se configura ninguna causal, no es familiar de pariente de ninguno de los candidatos y no tiene un interés distinto del que