Piden calma ante brote de varicela en Bellas Artes

Los casos de varicela presentados en el Instituto Departamental de Bellas Artes, y que provocaron la suspensión de clases en su Facultad de Medicina, prendieron las alarmas de la población en Cali y el Valle.



Sin embargo, desde la Secretaría de Salud del departamento aclararon que esto solo se trata de una situación transitoria y que no hay mayor riesgo.

​

“No tenemos gran preocupación, no es una epidemia, es un brote, unos cuantos casos concentrados en un lugar”, aseguró María Cristina Lesmes, titular de la dependencia de Salud en el Valle.



La funcionaria explicó que la varicela es una enfermedad causada por el herpes zóster, lo que produce una neuritis que la gente conoce ‘culebrilla’ y la cual es muy dolorosa.



Lea también: Así se moverá Cali en materia de seguridad, movilidad y turismo para recibir la Semana Santa



Asimismo, indicó que esta patología se presenta tanto en la infancia como en la adultez, principalmente en los adultos mayores.



“El herpes zóster tiene una vacuna, pero hace solamente una década vacunamos a los niños, damos un refuerzo; los adultos que tuvimos varicela en la infancia somos inmunes a esa forma del herpes, no hay una vacuna para los adultos ni para los jóvenes que no fueron vacunados en su infancia, por eso se presentan pico de varicela todavía en las instituciones educativas donde hay jóvenes, porque antes no hubo una relación directa con este virus”, precisó Lesmes.



Entre los síntomas principales de la varicela están los cuadros gripales y las lesiones en la piel, las cuales empiezan como unos puntitos que después se transforman en unas vejigas y luego unas costras.



Lea además: ¡Se lo tumbaron! Hombre que construyó techo que impedía paso del MÍO Cable pagará millonaria multa



“Se demora más o menos 14 días todo el proceso de la enfermedad y el contagio se da antes de salir el brote en la piel, a raíz de lo que uno respira, tose y expulsa al hablar. La varicela se transmite también por los elementos que tocan a las personas que están enfermas y por eso una forma, quizás la única, que tenemos de limitarla es con el aislamiento de las personas enfermas”, agregó Lesmes.



La población infantil es, en general, una de las más vulnerables, por lo que la Secretaría de Salud del Valle recomendó a los padres de familia asegurarse de que sus niños tengan la primera dosis de la vacuna contra la varicela al primer año de edad y su dosis de refuerzo a los cinco años.