Pico y Placa en Cali sigue suspendido, aún no se emite nuevo decreto que reglamente la medida

El Pico y Placa continuará suspendido en Cali hasta nueva fecha porque, hasta ahora, la Administración Municipal no ha emitido el nuevo decreto por el que se reglamente esta medida.



Así lo confirmó la Secretaría de Movilidad, que aseguró que aunque se pretendía que la medida volviera a regir desde este lunes, por ahora las autoridades locales no tienen firmado el documento que regula la restricción y los posibles cambios que esta traiga para este 2022.



"Recordamos a la ciudadanía que por el momento no hay medido de pico y placa hasta nueva fecha. Una vez sea firmado el decreto de la medida estaremos compartiendo solo a través de nuestros canales oficiales", indicó la Secretaría a través de sus redes sociales.

Cabe recordar que, aunque el anterior decreto regia hasta el último día del 2021, la medida fue suspendida a partir del 29 de diciembre para facilitarle a los propios y turistas la salida o el ingreso a la ciudad durante las festividades de fin de año.



Desde la Secretaría de Movilidad recordaron que las autoridades de tránsito aún se encuentran trabajando en el nuevo documento que fijará la fecha en que comience de manera oficial la restricción, el cual se espera sea expedido en los próximos días.



Aunque aún no se conocen todos los detalles sobre cómo regirá la medida restrictiva en esta ocasión, la Secretaría confirmó que, como todos los años, habría unos días de pedagogía para que la ciudadanía se adapte a las nuevas reglas.