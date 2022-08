El pico y placa en Cali para este lunes 8 de agosto de 2022 aplica para los vehículos particulares con las matrículas terminadas en dígitos5 y 6.



Cabe recordar que esta medida será de 14 horas continuas de lunes a viernes desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.



"A partir del lunes la restricción será continua de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche. No tendremos aumento en el número de dígitos de placas y continuamos con los mismos exentos. Los vehículos tipo motocicleta, vehículos híbridos o eléctricos, vehículos híbridos, en las combinaciones eléctrico gasolina y eléctrico diésel", precisó el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo.



La rotación del pico y placa es así:



Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8.

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4.



De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, se tendrán dos semanas de pedagogía a la ciudadanía para informar sobre todos los aspectos que implican estos cambios, es decir que no se emitirán multas económicas por no cumplir la norma, sino llamados de atención.



"Hemos considerado que, por el cambio, tendremos pedagogía por parte de los agentes de tránsito y no habrá sanciones las dos primeras semanas en este nuevo esquema horario", indicó el funcionario.



Asimismo, cabe mencionar que no tendrán restricción para movilizarse los vehículos híbridos, camiones de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas según su licencia de tránsito, taxis y buses del servicio público, las motocicletas y los carros de la Alcaldía de Cali.