Pico y cédula en Cali para este martes 27 de julio

Las personas con documento de identidad terminado en dígito impar (1, 3, 5, 7 y 9) están habilitados este martes 27 de julio para acceder a servicios comerciales en Cali.



La medida de Pico y Cédula que rige hasta el próximo 5 de agosto no aplica para los ciudadanos que tengan completo su esquema de vacunación contra el covid-19.



El decreto 4112.010.20.0516 reglamenta que el personal de la salud y quienes brindan asistencia a adultos mayores, personas en condición de discapacidad y enfermos con tratamientos especiales también están exentos de esta disposición.



En Cali también continúa vigente la Ley Seca entre la 1:00 a.m. y las 5:00 a.m. de cada día, lapso durante el cual está restringido el expendio y consumo de bebidas embriagantes.

🚨 En Cali sigue la Ley Seca y el Pico y Cédula para guardar la vida hasta el 5 de agosto de 2021.



¡Recuerda! Utiliza correctamente el tapaboca y si tienes esquema de vacunación completo, estás exento del Pico y Cédula.😷



Conoce el decreto: https://t.co/IJfvIZu81j pic.twitter.com/3jl2WDI5En — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) July 22, 2021



Cabe recordar que el Pico y Cédula está vigente para pago de bienes y servicios, así como para el acceso a servicios bancarios, financieros y notariales, atención al ciudadano en entidades publicas, y de prestación de cualquier otro tipo de servicios.



El decreto no aplica para el consumo en restaurantes y bares, lugares en los que se debe permitir el ingreso cumpliendo con el aforo permitido que garantice el distanciamiento social dentro del horario establecido.



Lea además: Así va la búsqueda de los responsables de herir a fisioterapeuta de selección Colombia