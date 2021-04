Pico y cédula en Cali para el jueves 15 de abril

Natalia Moreno Quintero

Este jueves, 15 de abril, las cédulas terminadas en dígito impar (1, 3, 5, 7 y 9) son las habilitadas por el 'pico y cédula' en Cali para concurrir a notarías, entidades bancarias y financieras, establecimientos comerciales y oficinas de atención al público de organizaciones públicas y privadas.



La disposición, definida a través del decreto 4112.010.20.0175 de 2021 de la Alcaldía de Cali, no aplica para hoteles, establecimientos gastronómicos y similares.



Igualmente, están exentos de la medida las diligencias que impliquen la concurrencia de dos o más personas, los trámites del tránsito, el personal de la salud y las personas que brindan asistencia a adultos mayores, personas en condición de discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que necesiten apoyo para realizar diligencias, entre otros.

Lea además: Cali recibió 40.000 vacunas de Sinovac para aplicar segundas dosis a mayores de 70 años



En Cali también rige el toque de queda, entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente. Además, este viernes, sábado y domingo habrá ley seca entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. de cada día.



Por el momento el alcalde Jorge Iván Ospina ha decidido no endurecer estas medidas restrictivas, sin embargo, el mandatario señaló que diariamente se realiza un monitoreo en línea y tiempo real de la cantidad de nuevos contagios de coronavirus y la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos, UCI -actualmente en un 91 %-, por los que podrían tomarse nuevas decisiones.