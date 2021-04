Personero de Cali habla de su gestión y dice que es imparcial con la Alcaldía

Natalia Moreno Quintero

Tras los escándalos que florecieron durante el primer año de la actual Administración Municipal relacionados con la Feria Virtual, el alumbrado navideño móvil y la celebración de un alto número de contratos interadministrativos, la comunidad ha pedido a los entes de control una participación más activa.



Ahora, el personero de Cali, Harold Cortés, aparece y señala que en su despacho hay actualmente 456 investigaciones en curso, de las cuales hay entre 60 y 70 relacionadas con la actual Administración.



Cortés se defiende de los rumores que advierten que su gestión y decisiones están permeadas por el hermano del Alcalde, Mauricio Ospina, y advierte que ya adelanta una investigación por posibles irregularidades en un afamado negocio nocturno de la ciudad, así como por un supuesto caso de nepotismo en la Secretaría de Seguridad.

Lea además: Las controvertidas respuestas de 'El Mulato' tras nueva sanción de la Alcaldía a su negocio

¿Cómo van las investigaciones frente a las presuntas irregularidades denunciadas en el alumbrado móvil y la Feria Virtual?

​

Lo primero que hay que decir es que en enero la Procuraduría inició acciones preventivas y, por temas de competencia, cuando ellos inician investigaciones las personerías municipales, ni las entidades de control interno o la Alcaldía pueden conocer de estos temas. Sin embargo, es una acción que puede terminar en dos posibles escenarios: primero, lo remiten al área pertinente de la Procuraduría para realizar investigaciones disciplinarias; o segundo, lo remiten a la Personería. Esto último no ha sucedido, pero desde mi entidad he realizado diferentes acciones de control, requerimientos reiterativos a Corfecali, Emcali y a la Uaespm (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales) para conocer la gestión en el desarrollo de estas actividades. En el tema del alumbrado se le ha hecho seguimiento al tema contractual, los he citado a mesas de la mano con la Contraloría, que está desarrollando la respectiva auditoría fiscal, de donde pueden surgir hallazgos con consecuencias presuntamente disciplinarias.



Otro de los temas frente al que usted se pronunció fue el de la investigación al secretario Carlos Rojas, por un caso de supuesto nepotismo -donde habría contratado a una antigua amante de su hermano-. ¿Cómo va eso?



El tema lo conozco porque me llama la revista Semana y me cuenta del caso. Se comienzan las investigaciones, llego a requerir alguna copia de contratación, porque se habla de unos contratos que presuntamente figuran a nombre de familiares del Secretario de Seguridad y Justicia, entonces se toma la decisión de remitir el caso a Vigilancia de la Conducta Oficial para realizar la indagación preliminar. En este caso, viéndolo de manera superficial, mi competencia sería con el Secretario, es decir con funcionarios, no empleados; y los contratistas serían ya competencia de la Procuraduría General de la Nación.



“Las investigaciones se hacen con respeto y con el debido proceso, donde cada persona puede defenderse con las herramientas que da el sistema de justicia”. Harold Cortés Personero de Cali

¿Qué otras investigaciones está realizando la Personería?

​

Durante mi primer año de gestión se dieron 14 fallos disciplinarios sancionatorios. Estamos hablando de funcionarios de primer nivel del actual Alcalde: Fabiola Perdomo, exsecretaria de Bienestar Social; Argemiro Cortés, exsecretario de Desarrollo Económico; Carlos Calderón, exdirector del Dagma. Todas estas sanciones se dieron por desconocimiento de las normas contractuales en época de pandemia, contratos que se celebraron de forma directa. La Personería es la segunda instancia, aquí hay un área que se llama Dirección Operativa para la Vigilancia que son los jueces de primera instancia, donde actualmente tenemos 456 investigaciones en curso, de las cuales 60 o 70 son de la actual Administración.



¿De la actual Administración qué investigaciones están en curso?

​

Tenemos investigaciones pendientes en el Dagma por múltiples irregularidades, entre ellas la denuncia pública que se hizo en el Concejo, donde el director celebró un contrato sin seguir el debido proceso. Asimismo tenemos investigaciones contra las secretarías de Seguridad y Justicia, Bienestar Social, y la Oficina de Comunicaciones (ver recuadro azul).



¿Es cierto que recibe usted la influencia de Mauricio Ospina? ¿El hermano del Alcalde tiene injerencia en la toma de decisiones?

​

Eso es absolutamente falso. Quizás viene de sectores malintencionados o de funcionarios sancionados. Respecto a esto quiero decir lo siguiente: el cargo de Personero se elige a través de un concurso público, del cual el 90 % es a través de los antecedentes y un examen de conocimiento.

El señor Mauricio Ospina no tiene nada que ver y a través de los resultados se puede comprobar mi transparencia, así como la imparcialidad. Es necesario agregar que cualquier persona que quiera acceder a la información que tenemos en la Personería, está disponible de manera pública. Aquí las investigaciones se hacen con respeto y con el debido proceso, donde cada persona puede defenderse con las herramientas jurídicas que da el sistema de justicia. Muchas de estas investigaciones no se las inventa el Personero, yo no creo conductas en los funcionarios, no les digo que desconozcan normas, el ordenamiento jurídico. Además, a los procesos que adelanta la Personería los respalda la Contraloría, que en muchos procesos donde nuestra entidad encuentra irregularidades concuerdan con las halladas por ellos, es decir que es imposible que el Personero presione para ayudar o no en los procesos.



¿Cómo ve usted el manejo de los recursos frente a la pandemia?

​

Desde el año pasado iniciamos el proceso de seguimiento, control y vigilancia a la contratación del Municipio, porque en época de pandemia el Gobierno Nacional le dio el poder a los entes territoriales de realizar contratación directa. De allí inicia nuestra función de vigilancia, a partir de ahí se hacen los hallazgos realizados tanto por nosotros como por la Contraloría, que resultan en fallos sancionatorios. Hacemos seguimiento constante para verificar, por ejemplo, la entrega de mercados del año pasado a poblaciones vulnerables, se dieron unos resultados que son objeto de investigación, ya tenemos un fallo contra la exsecretaria (Fabiola Perdomo), donde deben seguir investigaciones en otros sentidos. Tenemos investigaciones en curso al Dagma por contratos que se suscribieron por el concepto de un equipo que necesitaban, en el informe se detectan ciertas irregularidades. También tenemos en curso investigaciones contra la Secretaría de Salud.



Una de las críticas que se ha hecho a la Administración actual es la celebración de contratos interadministrativos. ¿Cree usted que se está abusando de esta herramienta?

​

Son herramientas habilitadas por la ley, siempre y cuando entre en los requerimientos que están en la norma. Entiendo la preocupación de la comunidad al creer que son muchos, pero si se revisa administraciones anteriores, a las que también se les ha hecho revisiones, son muchísimos más. Con esto no quiero decir que todos los contratos tengan la bendición y respaldo de los entes de control, pero hacemos todo lo necesario para verificar que se hagan bajo la norma.



¿Cómo van las acciones para frenar la intervención del Zanjón del Burro?

​

Este tema para mí es de suma importancia, porque se trata de un área que es rica ambientalmente. Lo que pasa ahí es que hace unos años un constructor debía cumplir con una obligación urbanística, que era la vía que pasa al lado del zanjón; en ese momento la comunidad de ese sector inicia una acción popular, y el juez a través de una medida cautelar ordena que se suspendan todas las obras que se van a realizar en ese lugar. Ese sitio no puede ser intervenido por la importancia del ecosistema para la ciudad. En este momento, el proceso se encuentra en segunda instancia; sin embargo, ese sector no se puede intervenir, por la decisión del juez.



En cuanto a las investigaciones del negocio de El Mulato, ¿qué tiene que decir?

​

Esa investigación que estoy realizando no es solo al incumplimiento de las normas de bioseguridad, va más allá. Presuntamente, hay unas irregularidades en el tema urbanístico, de ocupaciones irregulares, que es algo que viene de administraciones anteriores, donde no se ha tenido resultado. He solicitado y estoy haciendo un seguimiento. Este tema le corresponde a la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control, ya les he solicitado una información, entre los que figuran las supuestas irregularidades que presenta este inmueble, son faltas graves y el ente de control debe tomar acciones prontas. Algunas de las presuntas irregularidades son construcciones que no cuentan con licencia, eliminación de parqueadero de visitantes, modificaciones arquitectónicas y estructurales no contempladas en los planos.

Otras sanciones

Según informó el personero Municipal, Harold Cortés, entre enero del 2020 y el 14 de abril del 2021 se han abierto 375 investigaciones.



Los organismos con más investigaciones abiertas son Emcali (93), Secretaría de Seguridad y Justicia (72), Secretaría de Movilidad (37), Departamento de Hacienda (33) y la Secretaría de Educación (32).

Este año se han proferido cinco fallos sancionatorios de primera instancia. Uno de estos se dio contra Juan Bernardo Duque, exsubdirector de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico de la administración Armitage, por omitir el cumplimiento de funciones de control y verificación de una valla publicitaria situada en la Carrera 80.



Asimismo, la exdirectora del Dagma en la administración Armitage, Claudia María Buitrago, fue sancionada por violación al principio de economía en un contrato de recuperación de canales de aguas lluvias.