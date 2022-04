"Permitir el parrillero hombre agravaría la inseguridad en Cali": Ospina tras polémica en Bogotá

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, habló este martes sobre el tema del parrillero hombre y las caravanas de motociclistas en la capital vallecaucana, esto debido a las manifestaciones que han desarrollado moteros en Bogotá debido a la nueva medida impuesta por la alcaldesa Claudia López.



Es de anotar que la prohibición del parrillero hombre en la capital de la República será todos los jueves, viernes y sábados, entre las 7:00 p.m. y las 4:00 a.m. y se empezará a implementar a partir del próximo 14 de abril.



Lea además: Video: Ocho menores de edad viajaron colgados de la parte trasera de un bus del MÍO



Al respecto, el mandatario afirmó que "es un acuerdo entre ciudadanos que el parrillero hombre no lo podemos permitir en este momento en Cali. Esto agravaría la inseguridad en la ciudad".



Por otro lado, el Alcalde de Cali se refirió al tema de las caravanas de motociclistas en la vía al Mar, y precisó que "lo que tiene que hacer el estado es regular que esas salidas se adelante en condiciones apropiadas".



Le puede interesar: Estudiantes denuncian casos de acoso y abuso sexual en la Escuela de Arte de Palmira



Asimismo, Ospina puntualizó que a las caravanas hay que "acompañarlas, facilitar que su proceso se haga en armonía, porque son nuevas formas de organización social que no deben ser impedidas".