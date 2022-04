Estudiantes denuncian casos de acoso y abuso sexual en la Escuela de Arte de Palmira

Una polémica se reveló en el municipio de Palmira, Valle, cuando varias estudiantes de la Escuela Municipal de Arte Ricardo Nieto, EMA, denunciaron ser acosadas y abusadas sexualmente por parte de docentes.



La iniciativa fue tomada por una joven, quien relató ante la Fiscalía su caso. A raíz de esto, seis mujeres más, entre ellas una menor de edad, decidieron hablar, manifestando que hubo tocamientos y persecuciones.



Ante esta situación, algunas estudiantes decidieron realizar una protesta y en ella revelaron que una de las alumnas de la institución, en el año de 2019, fue abusada sexualmente por un funcionario de la escuela.



Tras esta denuncia, otras mujeres manifestaron que no solo habrían sido acosadas por el mismo sujeto, sino que también por otros docentes de la EMA.



Es de anotar que las mujeres aseguraron que no habían tomado acciones legales por temor. Entre los casos relatados, se vieron involucrados dos docentes de la institución.



Al respecto, el secretario de Cultura de Palmira, Alexander Camacho, se refirió a las denuncias y aseguró que desde la administración municipal rechazan "todo acto de violencia de género".



Asimismo, el funcionario afirmó que "no tenemos reportadas formalmente denuncias de abuso sexual sobre este u otro caso relacionado. Sin embargo, una vez se conoció esta situación, tomamos acciones administrativas y nos comunicamos con la persona que hizo la denuncia. Para ella activamos la ruta de restablecimiento de derechos y, además, el docente implicado fue apartado de su cargo".



Ante este suceso, se ha generado una estigmatización sobre la institución, por lo que las autoridades aclararon que el docente denunciado formalmente ya fue retirado de su cargo.



"Este caso tuvo lugar entre los años 2016, 2017 y 2018. Desde la Secretaría de Cultura iniciaremos un programa de capacitaciones y sensibilización sobre atención de estos casos. Va dirigido al persona administrativo, docentes y estudiantes de la escuela. Invitamos a no incurrir en estigmatización al cuerpo de docentes de la escuela, pues por este caso puntual se están viendo comprometidas las personas con la formación artística de los jóvenes", añadió el Secretario.

Las estudiantes y lideresas definirán en los próximos días cómo se procederá con cada caso, pues algunas de las mujeres temen ser revictimizadas.



Cabe mencionar que las mujeres pidieron a la institución tener un seguimiento y filtro al personal para conocer a quién se está contratando. Por su parte, las autoridades solicitaron que los casos sean denunciados formalmente.



Por otro lado, un grupo de jóvenes manifestaron que se han sentido discriminados por parte de algunos docente de la EMA, debido a su orientación sexual y condición de género.