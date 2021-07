'Patio 4', cantante de salsa choke, fue víctima de atentado en el suroriente de Cali

Alejandro Cabra Hernandez

El cantante de salsa choke 'Patio 4' denunció este miércoles que fue víctima de un atentado en el barrio Ciudad 2000, al suroriente de Cali.



El artista, que en el momento del suceso estaba acompañado de su esposa, dio a conocer la situación en sus historias de Instagram y aseguró haber acudido a las autoridades competentes.

"Estábamos almorzando en un restaurante de Ciudad 2000 cuando nos llegaron dos tipos en una moto. Uno de ellos sacó una pistola y me apuntó, por lo que salí a correr. Él intentó hacer un tiro, pero se le trabó la pistola. Yo noté que ellos me perseguían en la moto y me escondí detrás de un carro. Ellos siguieron derecho por la Simón Bolívar", explicó el intérprete de salsa urbana.



Según el hombre, se trató de un atentado porque los dos individuos no tuvieron la intención de robarlos. "Los celulares estaban encima de la mesa y no los cogieron, sino que directamente fueron detrás mío. Afortunadamente estamos protegidos por la sangre de cristo".

El cantante de salsa choke 'Patio 4' denunció este miércoles que fue víctima de un atentado en el barrio Ciudad 2000, en Cali. El artista dio a conocer la situación en sus historias de Instagram y aseguró haber acudido a las autoridades competentes. pic.twitter.com/eV54XX7fo3 — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) July 22, 2021

El cantante, que más tarde compartió un video desde una comisaría en la que esperaba para hacer la denuncia formal de lo sucedido ante personal de la Sijín, hizo públicas la semana pasada varias amenazas que recibió a través de Instagram.



"Es muy extraño que la semana pasada haya recibido amenazas por no mandar un saludo y hoy me hagan un atentado", concluyó.