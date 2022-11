'Paremos ya': el Valle se unió en rechazo a la violencia contra la mujer

La necesidad de comprometer a las empresas en la equidad y la no violencia; de brindar espacios seguros en las aulas escolares de Cali y de tener una ciudad más respetuosa con las mujeres afro, en situación de discapacidad y migrantes fueron algunas de las reflexiones que dejó la cuarta versión del foro ‘Paremos ya’.



Este evento, realizado ayer en la plazoleta Jairo Varela, en el marco del 25 de noviembre, Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, contó con la participación de nueve especialistas locales, que abordaron en tres paneles problemáticas actuales y urgentes que requieren atención.



Algunas de las cifras reveladas fueron: el 21 % de la brecha salarial que aún existe frente al pago que reciben hombres y mujeres; los 20 feminicidios que reporta la Fiscalía en Colombia, en menores de 13 años, las 107 denuncias de acoso que en 2022 involucran a personal de instituciones educativas de la ciudad, y el cómo hace falta más educación para combatir la discriminación.



El foro fue apoyado por El País, el Noticiero 90 Minutos y la Secretaría de Bienestar Social. María Fernanda Penilla, secretaria de Bienestar Social de Cali, explicó que “es necesario conocer las perspectivas, las miradas, las acciones, falencias y bondades para seguir trabajando en pro de evitar las violencias basadas en género”. Aquí, las principales conclusiones de los paneles:



Brechas en el entorno laboral

De acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las mujeres de América Latina y el Caribe tienen 21 % menos ingresos por hora trabajada que los hombres. “Por más de que la mujer se ha preparado, no logra entrar al mercado laboral en condiciones de igualdad”, dijo María Cristina Ruiz, coordinadora de ‘Voces de poder para el Pacífico Colombiano’ de la Organización Internacional del Trabajo.



Lea también: Estudiantes de la Univalle se declararon en huelga de hambre, esta es la razón



Bibiana Bucheli, coordinadora del Observatorio de Género de la Gobernación del Valle, resaltó la importancia de generar reflexión en las empresas. “Cuando empezamos a hacer esta concientización sobre la equidad de género, eso se replica en los hogares. Entonces también entendemos que las labores del hogar no son solo de la mujer, sino de toda la familia”.



Geovanna Torres, a su turno, habló de la experiencia de los afiliados de Taxi Libres en la prevención de violencias contra las mujeres.

Las desigualdades persistentes en los entornos laborales fue el tema abordado en la primera parte del foro.

Persiste el acoso

Este año, hasta el 25 de septiembre, se han interpuesto 65 quejas en Cali a 47 docentes de instituciones públicas y privadas por presunto acoso. A la fecha, solo uno ha sido retirado de sus funciones.



Luz Helena López, trabajadora social y líder de Infancia del Centro de Investigación Aplicada-Riqueza Completa de la Universidad Javeriana de Cali, cuestionó: “¿Qué hace un docente hablando en su clase sobre el cuerpo de las niñas? ¿Qué hace un docente parándose debajo de una grada para alcanzar a verle la ropa interior a las chicas, escribiendo e invitando a salir a una adolescente que claramente está subordinada a él?”.



Lea además: Las cifras de la vergüenza: en el Valle este año ya van 21 feminicidios y 7.000 agresiones contra la mujer



Son 82 estudiantes mujeres de colegios públicos y 10 de privados las que sostienen que han sido víctimas de alguno de estos actos. Por eso, se solicitó realizar una mesa de diálogos para actuar de una manera más enérgica ante los presuntos acosadores.



“A nosotros nos parece magnífica la idea porque estamos pidiéndole al Ministerio de Educación que nos dé herramientas. Las comunidades nos dicen con preocupación que no traslademos al docente a otra institución, pero yo no puedo cambiarlo a otro oficio y tampoco tengo cómo reemplazar al docente, entonces nos dicen que hagamos una cosa, pero no nos dan las herramientas”, dijo el secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis.

Mujeres afro, migrantes y con discapacidad: las más vulnerables

“Las mujeres no somos iguales, somos muy diversas, vivimos distintas condiciones que pueden hacer más compleja o no la vivencia de nuestra ciudadanía”, precisó Ofir Muñoz, subsecretaria de Equidad de Género.



Entre las situaciones que inciden en que haya una mayor vulnerabilidad para las mujeres están el ser migrantes, afrodescendientes o estar en condición de discapacidad.



Le puede interesar: Cuerpo de bomberos controló incendio estructural en el barrio La Flora Industrial



“Algunas hemos sido víctimas de violencia psicológica, física o económica. Soy migrante y creo que tenemos que trabajar en hermandad por el bien de todas las mujeres”, comentó Nardy Sánchez, de Poder Sororo.



Alma Mercado, integrante de la mesa de mujeres con discapacidad, enfatizó en la importancia de construir espacios sin barreras en las ciudades y en dejar de infantilizar la mirada y el trato que se le da a la población femenina que tiene alguna discapacidad.