"Ospina debería dar ejemplo": concejal Tamayo cuestiona que Alcalde no pague multa

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El concejal de Cali Fernando Tamayo cuestionó los argumentos de la directora Jurídica de la Alcaldía, María del Pila Cano, quien afirmó que el alcalde Jorge Iván Ospina no debe pagar la multa que acarrea infringir la norma que restringe a los parrilleros hombres, ya que él es la máxima autoridad de la Policía en la ciudad.



El concejal indicó que los funcionarios públicos están llamados a dar ejemplo y aseguró que lo que hizo Ospina (reconocer y afirmar que va a pagar el comparendo para posteriormente enviar a la Jurídica de la Alcaldía a decir que no pagará la multa) es una falta de respeto para la comunidad.

"Lo de la directora Jurídica de la Alcaldía es de no creer, el Alcalde es la primera autoridad del Municipio y su deber es dar ejemplo", dijo.

La polémica inició por un video en el que se ve al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, abordar un 'mototaxi' para salir de Siloé en la tarde de este lunes, luego de que la camioneta que lo transportaba se viera involucrada en un accidente de tránsito.



Luego del accidente, el mandatario al parecer intenta mediar con los ciudadanos que se movilizaban en la moto y, tras no conseguirlo, asegura que el conductor de la camioneta estará pendiente para resolver el caso, ya que él debe irse.



Ospina se aleja del lugar del accidente y se sube en una motocicleta como parrillero, sin portar casco

Un día después, el mandatario admitió que "así estuviera muy apurado, no debí ser parrillero ni debí utilizar la moto sin casco. Hoy (martes) pagaré la respectiva multa. La estrategia de la prohibición del parrillero hombre se debe mantener".



Sin embargo, María del Pilar Cano Sterling, directora Jurídica de la Alcaldía, explicó que el mandatario es la máxima autoridad de Policía y por tanto. está dentro de las excepciones que establece la ley.



"Por virtud en lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución Política, el alcalde es la máxima autoridad de Policía y como tal él está dentro de las excepciones de la normativa", dijo.

Sobre esta respuesta, el concejal del Partido Conservador manifestó que es "increíble que el Alcalde admita su error y decida pagar la multa por ir en moto sin casco, pero además reconozca que no fue la mejor decisión el incumplir el decreto que él mismo firmó sobre la prohibición del parrillero hombre, y posteriormente la Directora Jurídica aduzca unas normas que claramente no aplican en este caso".



Y agregó: "Ospina no iba en una motocicleta de la Policía o de un organismo de seguridad del Estado ni siquiera de la Alcaldía, iba en un servicio 'pirata', que en algunos casos, no en todos, son los causantes de los hurtos a ciudadanos y al comercio de la comuna 20".



El concejal Tamayo recordó que la Secretaría de Movilidad dijo que el 47 % de las víctimas fatales de accidentes son personas que se movilizan en moto y en la mayoría de los casos su muerte se produce por no usar el casco certificado.



"Acá el alcalde iba sin él y deberá pagar la multa correspondiente a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes ($447.555) como ya acertadamente lo anunció", señaló Tamayo.



Por último, reiteró que los servidores públicos "tenemos los mismos deberes de todos los ciudadanos, pero principalmente los elegidos por elección popular, debemos dar un buen ejemplo y cumplir la ley sin excepciones".