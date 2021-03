Ospina no tendrá que pagar multa por abordar 'mototaxi', esto dice la Alcaldía

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, no tendrá que pagar ninguna sanción por haber abordado un 'mototaxi' en calidad de parrillero para salir de Siloé en la tarde de este lunes, así lo informó la directora jurídica de la Administración Municipal, María del Pilar Cano.



La funcionaria explicó que el mandatario es la máxima autoridad de Policía y por tanto. está dentro de las excepciones que establece la ley.



"Por virtud en lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución Política, el alcalde es la máxima autoridad de Policía y como tal él está dentro de las excepciones de la normativa", dijo.

Puede leer: "Pagaré la multa respectiva": Ospina, tras críticas por abordar 'mototaxi' y no usar casco

Además de subirse en la moto como parrillero, el alcalde viajó sin el casco, lo cual supondría una multa. Sin embargo, Cano explicó que habría que analizar las situaciones del caso en concreto.



"El alcalde, como autoridad máxima de la Policía, no estaba infringiendo ninguna norma", recalcó.



El País consultó a la Secretaría de Movilidad si el Alcalde debería ser multado por no portar el caso, a lo que la dependencia respondió que "Sí hay multa, pero el sancionado en ese caso no es el acompañante sino el conductor".



Pese a esto, en el momento en el que se presentó la situación no había un guarda de Tránsito, por lo que dicha multa no se impuso; es decir, no habrá sanción ni para el conductor del 'mototaxi' ni para el Alcalde.



Los hechos se registraron luego de que el mandatario terminara su visita a Siloé para monitorear el estado de la zona ante las emergencias generadas por la ola invernal.



Cuando el mandatario se disponía a salir del sector, una de las camionetas de la caravana en la que se transportaba se vio involucrada en un accidente de tránsito con una motocicleta.



En las imágenes, grabadas por un ciudadano del sector, se aprecia el vehículo detenido y, al frente, una motocicleta que yace sobre el suelo.



El mandatario, al parecer, intenta mediar con los ciudadanos que se movilizaban en la moto y, tras no conseguirlo, asegura que el conductor de la camioneta permanecerá en el lugar para solucionar el inconveniente, pues él debe marcharse.



Ospina se aleja del lugar del accidente y se sube en una motocicleta, sin portar casco y a pesar de la vigente prohibición de parrillero hombre que rige en la ciudad.

El mismo mandatario afirmó, a través de su cuenta de Twitter (y antes de la aclaración del a Directora Jurídica) que iba a pagar la multa y agregó que que "hoy (martes) pagaré la respectiva multa. La estrategia de la prohibición del parrillero hombre se debe mantener".