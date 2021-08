Operador del MÍO alerta de posible suspensión del servicio por grave crisis económica

El Sistema Masivo de Transporte, MÍO, podría suspender su operación si no se soluciona la crisis financiera que este tiene actualmente, aseguró el vocero de GIT Masivo, Gonzalo Cucalón.



De acuerdo con lo explicado por Cucalón, se necesitarían cerca de $180 mil millones para garantizar la prestación del servicio del Masivo porque el recaudo de los pasajes no es suficiente para cubrir todos los costos de operación.



"No es suficiente para cubrir los costos de operación, entonces ese faltante lo cubre la Alcaldía municipal; hay unas cuentas que tenemos por pagar, todavía hay unas deudas con los bancos", dijo en diálogo con Radio Calidad.



El vocero de la empresa operadora del MÍO manifestó que, debido a la crisis económica, la deuda adquirida por la compra de 911 buses hace más de 12 años aún no ha sido saldada.



Lea además: Al menos 80 ediles de Cali habrían recibido amenazas de muerte



"Nosotros no hemos pagado los buses que compramos hace más de 12 años; no le hemos pagado al banco ni un peso de eso. Imagínese usted que compre un carro hoy y que en 10 años no haya empezado a pagar ni la primera cuota, el sistema está a punto de colapsar", comentó.



Agrego además que los gastos que tendrá que asumir el Sistema Masivo debido al vandalismo del que fue víctima durante el paro nacional han llevado a que la situación financiera sea crítica.



"El Sistema está a punto de colapsar, de nuevo. Necesitamos sentarnos a mirar qué hacer porque lo que paga el usuario no es suficiente para cubrir los gastos", precisó.

Lea también: Denuncian amenazas contra guardas de tránsito en varios sectores de Cali