Ocupación de camas UCI en Cali este miércoles es del 95 %

Erika Mantilla

"Las cifras nos indican que todavía no hemos superado la congestión en las etapas hospitalarias", aseguró este miércoles Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali.

El nivel de ocupación de las unidades de Cuidados Intensivos en Cali este miércoles es del 95 %, según las cifras de la Secretaría de Salud Municipal. Miyerlandi Torres.



La funcionaria además explicó las razones del aumento en el número de contagios en la ciudad.



"La primera es que teníamos un atraso en las cifras de la pandemia porque en las primeras semanas de enero la ciudad no contaba con el recurso humano suficiente para sistematizar la información", afirmó.



Y agregó que "la segunda causa es el alto número de muestras para detectar covid-19 que se están tomando en la ciudad desde el 15 de enero, lo que obviamente nos permite identificar un mayor número de personas positivas".



Además detalló que "el porcentaje de positividad que hemos encontrado en estas tomas, hechas en los cuatro territorios, están entre el 8 % y el 10 % de las pruebas realizadas, dependiendo de la zona".



"Por la situación que atraviesa la ciudad, debemos hacerles el llamado a las IPS que reporten toda la información atrasada porque necesitamos tener un panorama claro", dijo.



En cuanto a las hospitalizaciones, la funcionaria explicó que "se mantienen estables los indicadores, con una leve tendencia a la disminución y este sigue siendo nuestro indicador más sensible".



Sin embargo, insistió en la importancia de cumplir con todas las medidas de bioseguridad y reforzar el autocuidado porque "las cifras nos indican que todavía no hemos superado la congestión en las etapas hospitalarias de la enfermedad y la ocupación de las unidades de Cuidado Intensivo continúa por encima del 90 %".



Señaló que el número de casos reportados también tiene efectos en la velocidad de transmisión (Rt), por el aumento en el número de muestras, "por eso solicitamos a los estadistas hacer el ajuste correspondiente, que básicamente estará orientado sobre el porcentaje de positividad. La meta es mantener esa cifra por debajo del 27 % en la ciudad".

