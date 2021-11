Obras para prevenir emergencias por lluvias en Cali apenas están en un 50%

Las obras de mitigación de riesgos en la ciudad avanzan en un 50%, según la Secretaría de Infraestructura de Cali, y se espera que para el 30 de noviembre se entregue la totalidad de estas.



Estas obras buscan prevenir deslizamientos u otras emergencias por el incremento de las lluvias que se presentan en la región. En total son 65 proyectos que se ejecutan en tres comunas – 1, 18 y 20 - y seis corregimientos de la ciudad, que en su mayoría corresponden a la construcción de muros de contención. La inversión es de $10.000 millones.



“Todas estas 67 obras en estos momentos están en plena ejecución y están en un 50% de avance. Yo esperaría que a finales de noviembre podamos culminarlas, teniendo en cuenta que, según el Ideam, hay mayores posibilidades de que se presente el Fenómeno de la Niña”, explicó Néstor Martínez, secretario de Infraestructura de Cali.



Algunos de los puntos en los que se construyen obras de mitigación son: Siloé en la calle 1ª oeste con 42ª y en la calle 6d oeste con 49b; en la vía El Faro - sector de puente amarillo y vía La Carolina frente a Granjalandía, entre otros.



Una de las obras más sonadas en la que se están realizando muros de contención es la que se ejecuta entre los corregimientos de Felidia y El Saladito.



“Fue necesario hacer un plan de manejo de tránsito en donde solamente pasan vehículos livianos en media calzada y la otra media calzada la estamos interviniendo”, expuso el Secretario de Infraestructura de Cali.

Y es que para este muro fue necesario implementar un tipo de cimentación diferente, proceso que hasta el momento ha avanzado más de la mitad. “Hay 16 caisson –tipo de cimentación para suelos blandos– fundidos y hacen falta nueve por fundir y, a partir de ahí se hace la losa de cimentación, para después proceder a hacer el muro de protección”, dijo Martínez.



En el punto anteriormente mencionado, Martínez dijo que se espera intervenir alrededor de 60 metros lineales, y hace parte de una de las obras más críticas por cuenta del riesgo que representa para los conductores.



“Ahí ya había fallado la banca y con la temporada de invierno de marzo se profundizó muchísimo, y aún se sigue ampliando, por lo que fue necesario intervenir”, explicó el funcionario de la Alcaldía.



Por su parte, según la Secretaría de Infraestructura de la ciudad de Cali, en otros puntos de atención en la comuna 20, que eran muy críticos, como Tierra Blanca y Lleras Camargo, las obras tienen alrededor del 80% de avance, lo que ha permitido que ya casi se terminen los muros de contención, “pero en las obras en general se han presentado atrasos por las fuertes lluvias que se han dado en la ciudad”.



Para el veedor e integrante del comité ambiental de la comuna 20, Héctor Fabio Ospina, los trabajos en esta zona avanzan a un buen ritmo, a pesar del mal clima que se presenta en algunos momentos y que lleva a que las tareas se detengan por varios días.



“Es la primera vez que Infraestructura y la Alcaldía hacen una inversión como la que está realizando en los diferentes frentes de trabajo, obras que son muy importantes, pero lógicamente en la medida que siga lloviendo se van a seguir presentando percances y atrasos”, contó Ospina.

Se necesitan más esfuerzos

No obstante, aunque para Ospina los esfuerzos han sido buenos, aún no son suficientes porque “la ladera necesita urgentemente una inversión mucho más grande de la que hoy se está realizando, que son muy importantes y necesarias pero el mayor problema que tienen las comunas 20, 18 y la 1 es el tema de manejos del agua y alcantarillado en mal estado”, agregó Ospina.



Y es que, según este veedor, en algunos sectores del barrio Siloé, como el de San Francisco, las vías se están hundiendo, lo que hace que incluso sea un factor de riesgo en casos en los que se necesite el apoyo de organismos de socorro como los bomberos, ya que se impediría el ingreso de su camión de respuesta.



Ante esto, el concejal Fernando Tamayo, expresó que el problema radica en que en la ciudad respondemos una vez ocurren las tragedias, ya que desde hace mucho tiempo se tienen identificados los puntos críticos y no se ha hecho mucho al respecto.



“Ya sabemos cuándo es el invierno, tenemos detectadas las zonas de mitigación en donde se deben de hacer las obras y no se hacen por falta de voluntad política, porque se están priorizando otro tipo de obras y otro tipo de estrategias”, aseveró Tamayo.



Además, agregó que debido a estos riesgos es necesario llevar a cabo un plan de reubicación en algunas zonas del barrio Siloé, las cuales considera son urgentes y aún no se han hecho.



A su turno, el también cabildante Terry Hurtado, dijo que estas obras ayudan, pero que no se logrará avanzar hasta que se erradique el verdadero problema.



“Más allá de estos proyectos no habrá obra que sirva si el ecosistema y las formas de regulación natural que tienen los ríos son impactadas, ese es el mensaje. Independiente de que se concluyan o no las obras, pues puede que sirvan para los próximos años, pero si se destruye la regulación natural de las fuentes hídricas no habrá trabajo que en un futuro mediano pueda contener la fuerza de los cauces”, concluyó Hurtado.

Comunidad en riesgo

Un sector del barrio Siloé, llamado Belén, está en constante riesgo por los deslizamientos.



“El problema es que se tienen identificadas zonas en las que deben hacerse reubicaciones y eso no se ha hecho, pese a que existe la política pública de mejoramiento de hábitat”, indicó Fernando Tamayo.



Ante esto el secretario de infraestructura de Cali, Néstor Martínez, informó que “ahí es importantísimo reubicar unas 6 viviendas, pero eso lo está manejando el Departamento Administrativo de Planeación Municipal; ahí queríamos hacer unas obras de mitigación, Planeación solicita es hacer una reubicación, eso se está estudiando y se hará una propuesta al Alcalde Ospina para que tome una decisión definitiva”.