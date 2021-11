Funcionarios de Alcaldía denuncian agresiones en medio de operativo en el oeste de Cali

Un operativo adelantado por funcionarios de la secretaría de Seguridad de Cali en un establecimiento ubicado en el oeste de la ciudad, terminó en un fuerte altercado.



El hecho se registró hacia las 2:00 a.m. de este domingo en la finca 'The Chalet', ubicada en la Carrera 1 Oeste # 21-257, en cercanías del Zoológico de Cali, según confirmaron desde la dependencia.



Indicaron que acudieron al punto luego de denuncias reiteradas de la comunidad, en las que se manifestaban "que había ruido excesivo, aglomeración de personas, presunto consumo de licor y sustancias psicoactivas y presencia de menores de edad".



"Nuestro equipo operativo de la secretaría de Seguridad y Justicia fue agredido, ultrajado, violentado. Nos expulsaron de un establecimiento de comercio cuando estábamos cumpliendo con nuestras funciones", denunció el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet.



Según el funcionario, cuando llegaron al establecimiento "al ver la puerta abierta, nuestro equipo ingresó a buscar al administrador y pedirle cuentas sobre ese evento. Al ingresar, empezaron las agresiones físicas. Querían expulsarnos del sitio y llegó una turba de personas, y nos golpearon, nos amedrentaron, nos amenazaron, incluso con arma de fuego, y nos expulsaron del establecimiento".



#ATENCIÓN | Frente a lo ocurrido la madrugada de este domingo 31 de octubre en el establecimiento el 'Chalet', informamos que nuestros equipos de Inspección, Vigilancia y Control fueron violentados cuando se disponían a verificar denuncias ciudadanas de una fiesta clandestina. pic.twitter.com/XzcBLutSV6 — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) October 31, 2021

Afirmaron desde la dependencia que algunos funcionarios quedaron en el interior del lugar luego de que un grupo de personas que estaban en el polémico evento cerraran la reja, lo que provocó la reacción de parte del equipo de la Secretaría, quienes forzaron la puerta de entrada.



Cibernautas difundieron videos del momento en el que los funcionarios intentan abrir la reja. En los clips se ve cómo uno de ellos porta en sus manos un arma, situación que provocó varios cuestionamientos a través de redes sociales.

NOS ENVÍAN 📢

Funcionarios de la Alcaldía de Cali, intentaron ingresar al establecimiento que se llama The chalet con armas en el barrio Santa Rita vía al zoológico pic.twitter.com/MMcAd7LeEY — CALI ES CALI (@CaliesCaliCOL) October 31, 2021

Sobre esto, desde la Secretaría detallaron que era un arma traumática e indicaron que "si bien no se autorizó su uso, dicha arma cuenta con los permisos legales del portador; sin embargo, se iniciará la investigación respectiva a este funcionario".



Finalmente, la dependencia solicitó recopilar las grabaciones de las cámaras de videovigilancia en la zona para adelantar la investigación y anunció una recompensa de hasta $20 millones para quien aporte información que permita el esclarecimiento de los hechos.



"No podemos permitir que se sigan cometiendo estos actos en la ciudad de Cali. No podemos permitir que personas inescrupulosas utilicen estos establecimientos y cuando llegue la autoridad a pedirle cuentas respondan con agresiones, amenazas y poniendo en riesgo la vida de todos nuestros funcionarios", subrayó, por su parte, el subsecretario Dranguet.