"Nunca se ha hablado de la Primera Línea": Dijín sobre atentado al Esmad en Cali

Pasados tres días desde que se registró el atentado contra un camión de la Policía en el suroriente de Cali, este martes el general Fernando Murillo, director de la Dijín, descartó que haya pruebas que involucren a la autodenominada Primera Línea en el ataque.



Aunque pocas horas después de los hechos el ELN se atribuyó la responsabilidad del ataque que dejó 13 policías heridos, hay quienes aseguraban que, debido al lugar donde fueron activados los explosivos, la autodenominada Primera Línea de Puerto Rellena podría haber estado implicada en el atentado.



Lea además: En fotos: caleños encendieron velas por la paz en el lugar del atentado del ELN en Villa del Sur



Sin embargo, en diálogo con W Radio el general Murillo aseguró que de acuerdo con las pruebas que han sido recolectadas, por ahora no habría razones para implicar a otros actores además del grupo guerrillero.



"Nunca se ha hablado de la Primera Línea; no hay elementos para decirlo. Todavía no tenemos claridad. El explosivo está en el laboratorio, pero en el lugar de los hechos se encontró de 15 a 20 kilos de explosivos", explicó el General.



Además, explicó que teniendo en cuenta la investigación que se está adelantando sobre lo ocurrido se ha determinado que el tipo de explosivos y la forma en que estos fueron accionados son característicos del actuar del grupo guerrillero.



Lea también: Hasta $1.350 millones de recompensa por responsables de atentado del ELN en Cali



"Se continúa midiendo el cráter y mirando la escena del delito. Utilizaron metrallas y balines; es la modalidad que usa el ELN", precisó el General.



Cabe recordar que el atentado con artefactos explosivos se registró hacia las 10:00 p.m. de este viernes en el barrio Villa del Sur cuando un camión de la Policía que transportaba 15 uniformado del Esmad se movilizaba por la Calle 45 con Calle 26.