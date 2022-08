¿Nuevo Pico y placa en Cali ha sido efectivo? Esto piensan los caleños

Hoy arranca la tercera semana de la medida de pico y placa en Cali, desde que está se modificó a 14 horas al día, y muchos ciudadanos siguen inconformes. Esto, no solo porque creen que no se ha logrado el objetivo de mejorar la movilidad sino también por el mal estado de las vías.



En un sondeo realizado a través de redes sociales por El País, sobre qué tan efectivas fueron las dos primeras semanas de pico y placa en la ciudad, ciudadanos reclamaron mejoras en la malla vial, mayor presencia de las autoridades en las calles, pico y placa para las motos y efectividad del servicio del transporte masivo.



Durley González, por ejemplo, dijo que no vio ninguna mejoría, y por el contrario, “aumentó el trancón” en puntos como “el puente de Juanchito”.

En Twitter, Alex Villa calificó el pico y placa como “paños de agua tibia”, considerando “la problemática que generó el mal diseño del MÍO”, según él, esto llevó a que “apeñuscaran las calles donde transitaban los vehículos particulares para darle prioridad a la infraestructura del masivo”.



Ante estos comentarios, Darío Hidalgo, experto en movilidad, recordó que el pico y placa es una medida de corto plazo que ayuda a mejorar el tráfico en horas de mayor demanda, porque reduce el uso de vehículos particulares. En Cali se espera que la disminución sea de un 20 %.



Sin embargo, Hidalgo advirtió que esta “es una solución que se agota en el tiempo y, por lo tanto, no se puede considerar como una solución estructural; como sí lo puede ser las mejoras del transporte público y un ordenamiento urbano que permite a las personas hacer viajes mucho más cortos de forma segura, a pie o en bicicleta”.



Para Jonny Rangel, vocero de los taxistas en la ciudad, las dos primeras semanas de pico y placa en Cali sí fueron positivas, aunque no generaron ningún tipo de sanción económica a los infractores, y se limitó a un llamado de atención verbal por parte de los funcionarios de Movilidad a los conductores que incumplieron con la restricción.



“Sí se ha notado la disminución en la congestión. Hemos hecho sondeos en el gremio de la mancha amarilla y los compañeros nos han transmitido sus opiniones. Pero se necesita de más controles, porque aún hay demasiados carros particulares en Cali”, dijo Rangel.



Por su parte, el concejal Fernando Tamayo, consideró como acertadas las dos semanas previas a las sanciones de pico y placa, ya que, sirvieron de “calentamiento” y medio de difusión para que la gente no salga con la excusa de que no sabía.



“De alguna manera la gente tiene que estar preparada para lo que va a ocurrir este martes, que creo, va a ser un día caótico, plagado de sanciones y problemas porque los caleños tenemos cada vez una tendencia más arraigada al desorden y a no cumplir las normas”, afirmó el cabildante.

En Cali hay aproximada- mente 600 agentes de tránsito encargados no solo de atender la movilidad, sino también la central de comunicaciones y otras áreas. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

Algunas consideraciones

A partir de hoy se impondrán los respectivos comparendos, por un valor de $ 500.000 por no respetar el pico y placa, entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche.



“Desde este martes iniciará el esquema pecuniario y de inmovilización de vehículos a todos aquellos que no acaten la medida. Han sido dos semanas durante las cuales informamos sobre estos cambios, en distintos puntos y puestos de control”, advirtió William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali.



Los vehículos interesados en circular sin ninguna limitación pueden acogerse al pago por congestión, que tiene un valor de $ 167.420 por un mes, o $ 1.841.620, por 11 meses. Este pago lo realizaron conductores de 8922 vehículos, entre enero y julio de 2022.



Además, es importante recordar que existen algunas excepciones que permiten el tránsito de vehículos sin importar la numeración de la placa. incluye a los vehículos de la caravana presidencial, de gestión y riesgo de desastres como Bomberos y Defensa Civil; carros destinados al mantenimiento de servicios públicos; vehículos que habitualmente transporten o sean conducidos por personas con discapacidad, así como los medios de comunicación, entre otros.

¿Y las motos?

Si bien expertos y ciudadanos coinciden en indicar que las motocicletas deberían tener pico y placa, lo cierto es que “las motos, más que los carros, son usados con fines de trabajo. Así sucede con los repartidores o pequeños comerciantes que tienen que hacer distribución o tienen que ir a hacer reparaciones locativas, y gracias a las motos tiene un acceso mucho más efectivo”, explicó Darío Hidalgo.



Para el experto, la circulación de motos ha crecido de manera considerable en el país, y así seguirá sucediendo. Por eso, ”tanto los carros como las motos deberían ser objeto de otros cargos distintos a las restricciones; podrían, por ejemplo hacer un pago por la congestión que generan”.