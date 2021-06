Nueve grandes retos que tiene Emcali al cumplir 90 años

Natalia Moreno Quintero

En 1931 fueron fundadas las Empresas Municipales de Cali a partir de las labores que desde más de 20 años atrás se adelantaban para proveer de acueducto a la ciudad mientras incursionaba paralelamente en energía a partir de subestaciones y telecomunicaciones desde telefonía. El día de hoy, Emcali celebra 90 años.



“Nuestro compromiso en este tiempo, es continuar prestando unos servicios con calidad y eficiencia y propiciando nuevas oportunidades como será el uso de la energía solar que tendrá una inversión de casi $1.6 billones en 12 proyectos de generación en distintas partes del país en alianza con el sector privado, para posicionarnos en este renglón de las energías renovables”, aseguró Marino del Río Uribe, gerente de Energía de Emcali.



En sus noventa años presentamos los nueve retos que hoy tiene la organización para prestar un mejor servicio.

1. Solución a Telecomunicaciones

Una de las apuestas importantes para mejorar la calidad del servicio de Internet es invertir en fibra óptica, que presta velocidades desde los 80 a 300 megas. “Estamos llegando con este proyecto a toda el área de expansión en el corredor Cali-Jamundí, en donde están los diferentes desarrollos urbanísticos. Hoy se está ejecutando un contrato por $40.000 millones y ya estamos adelantando la adjudicación de otro por $75.000 millones”, contó Mauricio Zamora, asesor de la Gerencia de Emcali.



Sin embargo, dado que cada año se reportan pérdidas que rondan los $100.000 millones en Telecomunicaciones, según dijo el alcalde Ospina el año pasado, para el concejal Fernando Tamayo se debe decidir prontamente “si se fortalece ese componente o en caso de no llegar a niveles de equilibrio, tiene que haber una discusión para decidir su rumbo”.



Otros analistas sugieren buscar un socio estratégico, ampliar el portafolio de servicios, potenciar servicios de datos, escindir la unidad o ser más recio con los operadores privados.

2. Mejorar la atención al cliente

Uno de los aspectos de los que más se quejan los usuarios es la falta de agilidad para atender sus reclamos cuando hay un daño en alcantarillado, energía, internet, etc.



Según Zamora, “sin duda alguna, los servicios públicos son tan sensibles que el cliente puede desesperarse si a los minutos u horas no le reparan el daño. Es por eso hemos venido mejorando nuestra capacidad operativa de respuesta, por lo que hemos comprado todo tipo de vehículos para atender daños en cualquier tipo de servicio”.



“Ya lo que tiene que ver con llamadas, o sea nuestro callcenter, hemos implementado herramientas tecnológicas para recibir hasta 400 llamadas simultáneas. Cuando ese número se desborda, el usuario puede percibir que no lo quieren atender”, anotó el asesor de Gerencia.

3. Resolver los líos de la Ptar

A mediados de febrero se conoció que Emcali demandará a la firma española ACCIONA AGUA S.A.U. COLOMBIA por los incumplimientos en la modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR-C, pues además de que esta provoca vertimientos al río Cauca que no cumplen con la normatividad ambiental, se han generado daños y perjuicios a Emcali avaluados en $128.203 millones.



Según afirmó Zamora, ambas partes -tanto la demandante como la demandada- ya están listas para resolver el lío jurídico en un tribunal, además de que dentro de tres meses se espera que concluya el nuevo proceso licitatorio para contratar la modernización de la planta y concluir obras en los 18 meses siguientes (inicios del 2023).

4. Mejorar la red eléctrica

Este lunes se espera que se entregue el 100 % de la Fase I del Plan de Expansión de Energía, que busca aumentar el nivel de tensión a 115 kilovoltios, dado que la capacidad actual, que es de 34 kV, no es suficiente para soportar una mayor demanda. Esto implica la inauguración de cuatro subestaciones en Juanchito, la Autopista Suroriental con Carrera 18; la Carrera 39 con Autopista; y la de la Calle 23 con Carrera 70.



En próximas semanas se busca iniciar el proceso de contratación para construir la subestación de Arroyohondo, que da apertura a la Fase II, que concluiría en 2024 para modernizar la infraestructura energética.

5. Nuevas fuentes de Energía

La instalación de paneles en 12 viviendas del barrio Potrero Grande, la planta de telecomunicaciones de Jamundí, el acueducto comunitario de El Hormiguero o en el Centro de Atención de Servicios de Energía son algunos de los proyectos con los que Emcali busca apostarle a la energía solar.



En el marco de esta estrategia, también se encuentra la Granja Solar en Mulaló-Yumbo, propuesta formulada desde inicios del 2019, pero que desde entonces no se han anunciado avances que superen la etapa de estructuración.

6. Pérdidas por acueducto

Pese a que las pérdidas en el componente de acueducto se han reducido 0.73 puntos porcentuales en lo corrido del año, estas todavía se ubican en un 51, 78 %.



“Esa reducción se observa en el comportamiento del suministro a la ciudad, que de 715.613 m3/día ha pasado a 644.010 m3/día”, aseguró Zamora.



Pese a esto, destacó que en los últimos cinco años se han invertido $21.000 millones a la hora de actualizar el acueducto, dada la obsolescencia en algunas tuberías.

7. Estructura empresarial

Para José Grimaldo, vocal de control de Emcali, “pese a que la junta directiva tiene cuatro de nuestro grupo de veedores, estos son escogidos a dedo, por lo que no hay posibilidad de que los reclamos de los usuarios se hagan escuchar”.



Frente a esto, el asesor de Gerencia de Empresas Municipales señaló: “Por Ley, el Alcalde de la ciudad es quien es el presidente de la junta directiva y quien tiene la decisión de nombrar los ocho miembros. O sea una disposición legal, de cuando los ciudadanos le dan su mandato a un mandatario local, sea cual sea, este tiene la posibilidad de tomar decisiones”.

Otros retos

8. Diversificar



Para el concejal Fernando Tamayo, es necesario transformar el objeto social de Emcali para incursionar en nuevos negocios, como la recolección de basura o liderar el proyecto de Ciudad Digital. Esto es, de hecho, un proyecto que ha referido la misma gerencia de la empresa. A esto se suma la propuesta de que Emcali no solo comercialice energía, sino que la genere.



9. Avanzar en lo digital

Pese a que Emcali ya cuenta con una App móvil de control ciudadano para reportar daños o robos en el sistema de servicio, se está a la espera del lanzamiento de una plataforma que permita visualizar el comportamiento del consumo de cada usuario, que puedan descargar la factura y sea más fácil el pago del impuesto.