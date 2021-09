El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se pronunció luego de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señalara que ha aumentado la inseguridad en la capital del país, pero no se ha disparado, como según ella sí ocurre en Cali pues "tiene tres veces la tasa de homicidio de Bogotá".



En su pronunciamiento, Ospina inició afirmando que está "comenzando a entender que a la señora alcaldesa le gusta hablar de forma odiosa" e invitó a que en Colombia haya unión y construcción de consensos desde el diálogo.



Así mismo, dijo que no le parece bueno que cada que se tiene un problema se traslade a terceros o cuartos, cuando es bueno resolverlo desde las propias dificultades.



"No es comparable la circunstancia violenta y de inseguridad de Cali con ninguna otra parte del país. Tenemos condicionantes, demografías, problemáticas en nuestros vecindarios completamente distintas. Y en ese sentido tenemos que aprender a resolver nuestros problemas desde nuestras propias condiciones y situaciones socioeconómicas que deben ser intervenidas", afirmó.



Los problemas de inequidad, pobreza, desescolarización, adicción a las drogas, narcotráfico, oficinas de cobro y la pandemia del coronavirus son, según el Alcalde, los que influyen en la situación de inseguridad en Cali.



"Si algo le ha hecho daño a este país es que se piense, se tramite y se gestione desde Bogotá. Bogotá tiene que aprender a no creerse el ombligo de Colombia, porque muchos de nuestros problemas nacen en las miradas que tiene el centralismo bogotano frente a la región", subrayó.

Le puede interesar: Polémica por video de presunta agresión del Personero de Cali a un ciudadano



El alcalde Ospina reconoció que han incrementado los índices de violencia e inseguridad en la capital vallecaucana aunque -comentó- no es la misma situación que se vivió en los años noventa o en la primera década del 2000.



De acuerdo con el mandatario, la ciudad venía registrando una mejora en esta materia, la cual se vio afectada por el estallido social en el que la ciudad se vio inmersa durante los más de dos meses del paro nacional.



"Ahora, durante los meses de septiembre y agosto, nuevamente recuperamos la senda de una ciudad que lucha frontalmente contra el homicidio y la delincuencia. Pero no voy a negar que el estallido social incrementó sustancialmente las situaciones de homicidios y hurtos en la ciudad de Cali", apuntó.



Según datos de la Secretaría de Seguridad, este miércoles no se registraron muertes violentas en Cali, con lo cual ya se completan 21 días no consecutivos con cero homicidios.



En los primeros ocho días de septiembre de 2021 se ha evidenciado una reducción del 31 % en las muertes violentas, en comparación con agosto del 2021; una disminución del 43 % frente a septiembre del 2020 y del 33 % frente al mismo mes del 2019.