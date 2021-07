Los días 26 y 27 de julio, la CVC teñirá de rojo el río Cauca con el objetivo de conocer la dinámica del tramo II del afluente, a su paso por el Valle.



Estas pruebas, llamadas pruebas de trazadores, se llevarán a cabo en dos sectores específicos del cauce del río Cauca: el primero, ubicado entre el canal Navarro y el puente a Juanchito, en Cali; y el segundo, ubicado entre el Paso de la Torre, en Yumbo y el municipio de Yotoco.

Para esto, se verterá sobre el río un químico de color rojizo, llamado Rodamina WT, con propiedades fluorescentes que teñirá el agua durante unas horas.



"Un trazador es una sustancia que ayuda a hacer visibles procesos físicos o químicos que de otra manera no se podrían identificar a simple vista, ni medir. En este caso, la Rodamina permitirá observar el movimiento del agua, sus rutas y tiempos de desplazamiento a lo largo de la sección estudiada", explican los expertos de la CVC encargados de este procedimiento.

Los resultados obtenidos permitirán actualizar la información que se tiene sobre la calidad del Tramo II del río Cauca, el cual inicia en la estación Hormiguero en Cali, y finaliza en la estación Mediacanoa en el municipio de Buga.

La CVC aclaró que este tipo de procedimientos no representa ningún peligro para la comunidad, ni el acueducto, ni el ecosistema involucrado. No genera riesgos en caso de consumo y no afecta las actividades productivas de quienes vivan del río, pues según explicó la entidad, el químico a utilizar “se caracteriza por tener baja o nula interacción con la comunidad biológica de la corriente y poca permanencia en el agua".