Valentina Rosero Moreno

"No me molesta que se llene de color la ciudad": Ospina sobre nuevos grafitis

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se refirió a la 'pintatón' realizada este sábado en la Calle 5, entre las Carreras 1 y 4, y aseguró que no le molesta que realicen murales en las paredes y muros de la ciudad.



Dijo que no tiene problema con los mensajes que las personas eligieron expresar a través de los murales. "No me molesta que se llene de color la ciudad ni que se coloquen elementos alusivos a la vida y a la memoria para que en Colombia no ocurran jamás, más genocidios", dijo en declaraciones a Blu Radio.



Sin embargo, comentó que no le pareció adecuada la 'pintatón' realizada el 4 de julio en la Calle 5 con Carrera 1, en la que un grupo de ciudadanos pintó de gris los muros de la intersección que conecta el túnel mundialista con la Calle 5.



Ospina aseguró, además, que le molestó que la senadora María Fernanda Cabal haya participado de esa actividad durante su visita a la ciudad y luego se haya ido.



"Me parece inapropiado que personas vengan, pinten los muros de gris y se vayan. Hago referencia a la senadora Cabal que viene a Cali, sin permiso de la Alcaldía pinta los muros y después huye", indicó.

Artistas y colectivos de arte urbano pintan los muros de la calle 5 en el marco de la iniciativa Festival Pintando Memoria. Se realizarán 5 murales que estimulen diálogo, reconciliación y construcción de paz.



🎥 Jorge Orozco / El País pic.twitter.com/gaKGaW8VZb — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) July 10, 2021

Sin embargo, la nueva 'pintatón' despertó más críticas en redes sociales.



"Derecho a la libre expresión, si yo quiero pintar de blanco o gris es exactamente igual que pintar un mural colorido. ¿Quiénes tienen más derechos? Se supone que es por igual, O ya no?", escribió en Twitter el usuario Alejandro Sandoval.



Lea además: Intervienen mural de la Calle 5 que tiene mensaje que "incita al odio y la provocación"



Frente a los murales que este fin de semana fueron realizados sobre los muros que ya habían sido pintados de grises, Ospina mencionó que "me molesta que se particularice y se señale a toda una institución y en ese sentido, no estaría de acuerdo".



Incluso, la Secretaría de Seguridad dio a conocer que luego de recibir "se encontró que un grupo de ciudadanos desacató las reglas, realizando un mural con mensajes que incitan al odio y la provocación".



A pesar de que la jornada contó con autorización de la Alcaldía, el director de Planeación, Roy Alejandro Barreras, indicó que se había concertado que los murales tuvieran mensajes positivos, "de reconciliación, de paz y de vida".



"Solamente uno de los colectivos se desvió, se apartó de lo concertado, y tendremos que tomar decisiones sobre esa autorización de ese mural en específico; pero, de los demás, consideramos que el proceso de diálogo ha sido exitoso, ha habido avance y que estamos logrando construir un proceso colectivo de memoria", explicó Barreras.