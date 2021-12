No hay escasez de vacunas anticovid en Cali, dicen autoridades; ¿cuáles hay disponibles?

En los últimos días se han presentado quejas por parte de la ciudadanía caleña, por una baja disponibilidad de vacunas anticovid, sin embargo, las autoridades en Salud de Cali argumentaron que no solo hay suficientes dosis disponibles sino que ha aumentado el ritmo de vacunación.



Las quejas de los ciudadanos han sido reiterativas y en ellas exponen que la Secretaría de Salud Municipal publica unos puntos de vacunación con los respectivos biológicos disponibles, pero argumentan que al llegar a dichos puntos no hay las vacunas anunciadas.



“El día viernes revisé en la página de la Secretaría de Salud para verificar qué disponibilidad de vacunas había, entonces con mi mamá vimos que en Jardín Plaza estaba disponible la de AstraZeneca, que era la que necesitábamos, pero cuando llegamos nos dijeron que solamente había Sinovac”, expresó Karol Villegas, habitante de la ciudad.

Incluso, Villegas agregó que hace falta que se actualicen los datos que se publican en las páginas o redes por las que se ofrecen estos mensajes de la disponibilidad de los biológicos, puesto que las personas de los puestos de vacunación tienen una información y lo que se publica en redes, por parte de la Alcaldía, indica otra cosa.



“Yo pregunté en ese momento y una persona del puesto de vacunación averiguó y dijo que el 14 de diciembre llegaban más vacunas, incluida AstraZeneca que es la que necesito. Pero lo curioso es que cuando revisé nuevamente la información el domingo, volví a ver que incluían la disponibilidad de AstraZeneca”, dijo Villegas.

Sí hay vacunas



La Secretaría de Salud informó que solicitó al Ministerio de Salud más de 300.000 dosis para mantener el ritmo de vacunación de la ciudad que ya está cerca del 75% de cobertura, y aunque aún no llegan todas se cuenta con dosis suficientes para seguir vacunando.



“Tenemos en el momento 166.000 biológicos disponibles en Cali, de las cuales solo hay 3.000 de Pfizer que se han dispuesto en unos puntos específicos; tenemos AstraZeneca para primeras y segundas dosis; Sinovac para segundas dosis; y Moderna para primeras y segundas dosis”, dijo Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali.



Asimismo, la Red de Salud de Ladera informó que no es cierto que se esté presentando desabastecimiento de vacunas, sino que, por el contrario, gracias a la disponibilidad que tienen es que han podido vacunar en lugares como los escenarios deportivos.

“Esta disponibilidad ha hecho que las personas que acuden a primera hora a vacunarse sean muchísimas, está aumentando la vacunación, por lo que, en algunas ocasiones, las dosis del día se acaban y eso es lo que se les dice a las personas”, dijo María Piedad Echeverry, gerente de la Red de Salud de Ladera. En los diferentes puntos de vacunación de esta Red de Salud se ha registrado un incremento de las dosis aplicadas, muestra de esto es que mientras en octubre pasado se administraron 33.428, en el mes de noviembre se aumentó a 39.808.

Según Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali, la semana pasada se aplicaron 168.803 vacunas, 54.800 de ellas fueron primeras dosis.



Por otra parte, desde la Red de Salud del Norte explicaron que muchos usuarios no entienden que no se puede sacar en un solo día la totalidad de los biológicos disponibles, ya que es delicado su traslado y conservación.



“Se debe tener en cuenta que no se tiene la misma cantidad de biológicos que antes en los puntos de vacunación del norte porque ahora hay más sitios de inmunización, la ESE Norte ya no está centralizada”, explicó Iris Lucía Rosa Chaves, subgerente de promoción y prevención de la ESE Norte.

Incluso, manifestó que se ha detectado que en algunas ocasiones estas declaraciones por parte de los usuarios son falsas, y que se hacen con el único motivo de sacar un provecho de la situación.



“La ESE Norte ha identificado que, en algunos momentos, se dice que no hay biológicos pero cuando revisamos, se confirma que, por ejemplo, se enviaron 270 dosis y cuando se pregunta cuantas se han aplicado nos dicen que solo 70 dosis; entonces, a veces es el ruido de los mismos usuarios para que la fila se desbarate y ellos puedan adelantar turno”, concluyó Chaves.



Aforo permitido en eventos masivos

- El Gobierno nacional reiteró que ningún municipio con ocupación UCI superior al 85 %, podrá habilitar espacios o actividades presenciales como por ejemplo eventos de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva de personas.



- Cali, actualmente está en un 68,3% de ocupación UCI, por lo que sí podría hacer eventos masivos, pero con la condición de que los asistentes tengan el esquema completo de vacunación.



- Además, dijo el Ministerio de Salud que en ninguna ciudad o municipio se podrá decretar el toque de queda o restricciones horarias de movilidad, salvo que el Gobierno le autorice.