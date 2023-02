No han puesto ni un ladrillo: ¿qué pasó con el proyecto del Parque Tecnológico de San Fernando?

“Nosotros queremos el proyecto, pero lo que necesitamos es que la Alcaldía nos cumpla las promesas”. Esa ha sido el reclamo de los habitantes del barrio San Fernando, ante las demoras en la construcción del Parque Tecnológico y de Innovación San Fernando.



Esta es una de las iniciativas más importante del actual alcalde Jorge Iván Ospina, el cual incluso, al inicio de su mandato, hizo un acto simbólico para reclamar este predio para su utilización en uno de los grandes ‘Parques para la Vida’. No obstante, este ha tenido varios obstáculos.



“Nosotros esperábamos que desde que se anunció la compra del lote se empezará con el diseño y las obras del parque, pero lo que vemos ahora es que el Alcalde ya se va a ir y no se ha puesto ni el primer ladrillo”, comentó Blanca Lasso, expresidenta de la Junta de Acción Comunal de San Fernando.



De acuerdo con Lasso, la Alcaldía socializó desde un inicio esta iniciativa con la comunidad, pero no se les ha dado información del por qué las obras se han atrasado.



“Así ellos empiecen este año no van a terminar y nos preocupa que dejen tirado eso después. Nosotros queremos el proyecto, pero lo que pedimos es que la Alcaldía se comprometa a cumplir las promesas”, agregó Lasso.



De hecho, se debe recordar que uno de los obstáculos que tuvo este parque fue precisamente la pandemia y, además, el año pasado lanzaron el proceso de licitación para seleccionar la firma que construiría el proyecto, pero no llegó ningún proponente.



Al respecto, el concejal Roberto Rodríguez indicó que es necesario hacer un debate en el Concejo para poder esclarecer el futuro de este y otros grandes apuestas de la Alcaldía, puesto que se podrían quedar a medio camino.



“Uno de los componentes que genera preocupación con estos proyectos grandes es que ninguno tiene vigencias futuras excepcionales, es decir que el plazo para su ejecución es el año 2023 pero los tiempos no dan para su ejecución de aquí a diciembre, lo cual genera un riesgo”, advirtió Rodríguez.



A su turno, la también concejal Alexandra Hernández resaltó que esta es una apuesta positiva porque genera empleo y atractivos turísticos para la ciudad, pero reconoce que ve difícil que se pueda cumplir con las metas.



“Pienso que por falta de voluntad política se ha tardado tanto. Además, ahora falta poco para que se vaya el Alcalde y viene la Ley de Garantías. Entonces, nosotros desde la Comisión de Plan y Tierras del Concejo vamos a hacer control político para saber qué es lo que ha pasado con este y las demás promesas que Ospina presentó en el Plan de Desarrollo”, recalcó Hernández.

¿En qué va el proyecto?

Diana Muñoz, líder de este proyecto, anunció hace pocas horas que ya se tiene una firma ganadora para construir el parque, y que el plazo de ejecución de la obra es de 10 meses o sea hasta el 30 de diciembre de 2023.



“Ahora estamos en la fase precontractual, es decir haciendo el empalme entre el equipo diseñador y constructor, luego inicia la fase preconstructiva de 15 días”, comentó Muñoz.



Según información encontrada en el Secop II, solo se dejará lista la primera fase del proyecto y costará $ 55.795 millones. Cuenta con dos edificios, parqueaderos a nivel y espacio público.



Muñoz recordó que actualmente se está terminando el proceso de selección de la interventoría (por $ 4500 millones) y que, sin este proceso, no será posible iniciar obras.



“Esperamos en esta semana o la próxima terminar esa etapa, avanzar en la etapa precontractual y empalmar los inicios de ambos contratos. Asimismo, durante los procesos de construcción estaremos avanzando con el modelo de sostenibilidad, la marca del proyecto y el modelo de gestión y operación”, concluyó Muñoz.