No funcionan, pero sí los cobran: miles de caleños molestos con Emcali por teléfonos fijos

Desde varios puntos de la ciudad usuarios de Emcali mostraron su inconformidad por la mala atención al cliente y la deficiente prestación del servicio de telefonía fija ante la demora para arreglar oportunamente los daños de este servicio.



Y es que cientos de usuarios se han quejado porque llevan varios meses con el servicio de telefonía suspendido y nadie en Emcali les da respuesta, pero sí les llega el cobro de este en el recibo.



Este es el ejemplo de los habitantes de la ‘Unidad residencial Los Fundadores’ en el barrio Pampalinda, donde 240 apartamentos adquirieron el plan de telefonía, pero desde hace dos meses se reportó la falla en la línea y hasta el momento no han dado una solución.



Lea también: Frenan obras del edificio Coltabaco en Cali por petición del Ministerio de Cultura



“Hicimos el reporte colectivamente todos los apartamentos y también algunos ha ido de forma individual pero solo dicen que es una falla general y no arreglan nada, a algunos les aplicaron los ajustes en el cobro del servicio pero seguimos sin poder usar el teléfono”, dijo Carmen Collazos, una de las ciudadanas afectadas.



Esto no solo ha afectado la economía de los usuarios sino también la manera de comunicarse, en especial a los adultos mayores.



“Hay alrededor de mil personas que viven aquí, a los adultos mayores les ha dificultado el tema de estar incomunicados, pues muchos de ellos no manejan celulares y siguen llamando por el teléfono fijo, sobre todo a pedir sus citas médicas”, explicó Angela.



Le puede interesar: ¿Por qué el Concejo le aprobó un 'cheque en blanco' a Jorge Iván Ospina para salvar al MÍO?



El panorama es similar en el barrio Francisco Eladio Ramírez, donde la comunidad dice que hace más de un mes están reportando las fallas en la telefonía y algunos en el internet, pero no hay solución.



“Los medios de atención son deficientes, ni por la página, ni por celular, ni en persona, porque le toman el caso a uno y no resuelven, al final la única solución parece que es cancelar el servicio”, dijo Andrés Gómez.



Otro caso particular lo tiene Lucero Orozco, quien comentó que trabajadores de Emcali fueron a arreglar la línea telefónica del vecino en el barrio Aguablanca y terminaron dejándola a ella y a otras personas de la cuadra sin servicio.



Lea además: Agente de tránsito de Cali fue sancionado por no devolver una moto institucional



“Yo solo uso el fijo porque es al que estoy acostumbrada, y sin línea, cómo pretenden que me comunique o reporte el daño. De igual manera ya un familiar me hizo el favor por celular pero no me han habilitado de nuevo el teléfono”, indicó la ciudadana.



Al respecto, el concejal Roberto Rodríguez expresó que el tema de telecomunicaciones va de mal en peor y se evidencia en el mal servicio al cliente con el que cuentan, además de las excusas que dan para justificarse como el robo del cableado o que otras compañías le quitan las zonas a Emcali, pero no hace nada para revertir la crisis.



“Hay una investigación que generó hallazgos por parte de la Contraloría de Cali porque Emcali y su junta directiva no ha tomado decisiones y el componente de Telecomunicaciones ha perdido en los últimos años cerca de $ 500.000 millones”, indicó el cabildante.

Actualmente Emcali cuenta con un total de 135.837 usuarios suscritos en solo telefonía fija, los cuales, en su mayoría han tenido fallas en el servicio por varios meses.

Por su parte, Freddy Salinas, secretario de Planeación de Sitraemcali, afirmó que Emcali cuenta con muchos usuarios con hasta 5 meses con el servicio suspendido debido al robo constante de la red de cobre con el que se componen las líneas telefónicas.



Asimismo, advirtió que hasta algunas personas que han sido contratistas de Emcali y saben del valor de estas redes se las estarían llevando en carros particulares a unas bodegas en el sector de Juanchito.



Lea aquí: Corregimiento en 'abandono': comunidad de La Buitrera pide a la Alcaldía atender sus necesidades



“Hemos denunciado todo esto y también lo que tiene que ver con la gestión administrativa del soporte del servicio que no ha sido la mejor y por ello, en muchas ocasiones la negligencia administrativa no ha permitido que se actúen de manera oportuna en la reparación de muchos daños”, manifestó Salinas.



El País trató de comunicarse, en repetidas ocasiones, con la gerencia de Telecomunicaciones de Emcali pero no se obtuvo mayor respuesta al respecto. Simplemente se informó que “la mayoría de los casos corresponden al robo del cableado de cobre”, pero no informaron cómo, ni cuándo, se le dará una solución real a los usuarios.