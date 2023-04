Agente de tránsito de Cali fue sancionado por no devolver una moto institucional

Un agente de tránsito de Cali fue suspendido por la Personería de Cali, debido a un inconveniente con la utilización de una motocicleta perteneciente a la Secretaría de Movilidad.



El funcionario en cuestión responde al nombre de Jesús David Palomares Guevara, y fue "suspendido en inhabilidad especial por cuatro meses", según comentó la Personería.



"En la investigación se pudo determinar que, el sancionado, no regresó una motocicleta oficial al servicio de la Secretaría de Movilidad mientras se encontraba en periodo de vacaciones y licencia no remunerada, motivo por el cual la sanción fue calificada como falta grave a título de dolo", explicó la Personería de Cali.



Lea además: Colapso total: Alrededor de 9000 vendedores ambulantes ocupan las vías del centro de Cali



De acuerdo con el ente de control municipal, esta decisión no da opción a que el sancionado interponga algún tipo de recurso, lo que quiere decir que queda en firme.



Se debe recordar que esta sanción se suma a la que hace unos días atrás se hizo a otro agente de tránsito de la ciudad que fue destituido por haber pedido dinero a unos ciudadanos para no sancionarlos.