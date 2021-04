"No es adoctrinamiento": rector de colegio en el que se puso taller sobre falsos positivos

Álvaro José Carvajal Vidarte

No cesa la polémica alrededor de una actividad académica sobre los 'falsos positivos', planteada por la docente del área de Ciencias Sociales a los estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa Oficial Libardo Madrid Valderrama, ubicada en la comuna 16 de Cali.



El taller ha generado posiciones encontradas entre quienes consideran que se está "adoctrinando" a los alumnos y quienes defienden la libertad de cátedra y afirman que se trata de una actividad orientada a formar el pensamiento crítico.



Al respecto, el rector de la institución, Orlando Quintero, aseguró este viernes en Blu Radio que el colegio apoya la actividad desarrollada por la docente y rechazó las amenazas que ella ha recibido.



Según Quintero, "la tarea me parece que es correcta porque ella no está dando allí ninguna aseveración, lo que está es orientando a sus estudiantes para que desarrollen competencias interpretativas y argumentativas".



El cuestionario tiene preguntas como "¿qué es un 'falso positivo'?"; "¿quiénes fueron los encargados de planear, ordenar, ejecutar y llevar a cabo los falsos positivos?"; y "¿cuál es la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el tema de los falsos positivos?", lo que ha generado críticas de sectores afines al exmandatario, que afirman que las preguntas se plantean de manera sesgada.

Puede leer: Piden claridad en estudio que la Alcaldía contrató con Corfecali



Ante estas inquietudes, el rector afirmó: "Yo considero que las preguntas no tienen sesgo. Las leí y estas están encaminadas a que los estudiantes recojan una información para que luego se la presenten a ella y a través de un foro de clase poder intercambiar ideas y que los mismos estudiantes saquen sus propias conclusiones".



Y fue enfático en decir que "no es adoctrinamiento, es organizar procesos didácticos y pedagógicos para que los estudiantes puedan sacar sus conclusiones; anteriormente el estudiante. en los modelos tradicionales, tenía que repetir lo que la maestra decía. La maestra y los profesores hoy en día son facilitadores".



Hizo hincapié en que lo que busca la cátedra de Ciencias Sociales es que "el estudiante pueda sacar sus conclusiones a partir de la realidad que está viviendo" y, por tanto, se debe entender la actividad "en el contexto de la clase".



"La docente cuando entregó el taller, en las interacciones que tuvo con sus estudiantes, les explicó: (deben) recolectar información, ellos la presentan y luego, al interior de la clase, desarrollan debate", afirmó.



Finalmente aseguró que mantendrá en contacto con la profesora y que permanecen en contacto con la Secretaría de Educación para saber el proceso a seguir.

Vea también: Proponen mesa técnica interinstitucional para hacer seguimiento a desaparecidos en Cali



Cabe resaltar que el secretario de Educación de Cali, William Rodríguez, también negó este jueves que hubiese una intención de adoctrinamiento a través del taller.



"Un cuestionario per se no dice nada, hay que ponerle contexto, temática, competencias para hacer una verdadera interpretación. Este taller se realizó en el marco de la dimensión de participación ciudadana en el área de ciencias sociales con el propósito de desarrollar las competencias investigativas y el pensamiento crítico".



Y agregó que "existe en Colombia la autonomía institucional y libertad de cátedra, eso no quiere decir que sean ilimitados o sin criterio, se tiene en cuenta siempre el Proyecto Educativo Institucional que, es una construcción colectiva, por lo cual se hablará con todos los integrantes de la comunidad educativa para valorar la situación".



Por su parte, congresistas del Centro Democrático aseguraron que sí se trata de un acto de "adoctrinamiento" y pidieron a la Alcaldía de Cali que se revisen los contenidos.



"Pedimos a la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Educación que revisen los contenidos dictados por los docentes a nivel local. Inaceptable que una educadora aproveche su posición de superioridad para manipular el criterio político de menores de edad. Exigimos una educación con libre pensamiento", escribió el representante Christian Garcés en Twitter.



El senador Gabriel Velasco, por su parte, enfatizó en que "la educación debe ser objetiva, transparente, neutra, y no puede ser manipulada".