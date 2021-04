Proponen mesa técnica interinstitucional para hacer seguimiento a desaparecidos en Cali

Natalia Moreno Quintero

Imagen de referencia. De las 560 personas reportadas como desaparecidas en Cali en 2019, continúan sin regresar a su hogar 136, mientras que de los desaparecidos en 2020 en la capital vallecaucana, aún no se conoce el paradero de 88.

A través de un acuerdo distrital en el que se establezca una mesa técnica interinstitucional integrada por varias dependencias de la Alcaldía de Cali, la concejala Tania Fernández pretende que se solucione la falta de seguimiento y acompañamiento a las denuncias de desaparición de personas en Cali.



Según indica la cabildante a través de un comunicado, desde 2010 hay un comité de desaparecidos en la ciudad, del que no se conocen sus funciones ni cómo tratan el tema. Además, señala que ninguna secretaría de la Administración Municipal tiene a su cargo este tema.



"La problemática de los desaparecidos se vive en muchas comunas y corregimientos de Cali; familias que viven con un duelo que no termina, no saben qué ocurrió realmente con su ser querido, donde está, si se fue por voluntad propia o ya murió. Todas esas preguntas están sin responder para los familiares y desde el gobierno distrital estamos en la obligación de ayudarles a estas personas a averiguar por sus familiares", afirmó Fernández.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Desaparecidos y Cadáveres, Sirdec, reseñados por la Concejala, un total de 560 personas fueron reportadas como desaparecidas en Cali en el 2019, el año siguiente fueron reportadas 316 y en lo que va del 2021, 36.