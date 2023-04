Muertes por caída de rayo en el Cauca prenden las alarmas: relámpagos cobran 24.000 vidas cada año en el mundo

En el mundo mueren 24.000 personas al año por descargas eléctricas de rayos o relámpagos. El más reciente caso en la región se presentó el pasado fin de semana cuando cinco personas perdieron la vida, luego de recibir la descarga eléctrica de un rayo en el municipio de El Tambo, Cauca; 12 personas más resultaron heridas, entre ellas una menor de edad.



También el año pasado, en el mes de noviembre, un agricultor en la hacienda El Porvenir, del corregimiento Rozo, en Palmira, recibió el choque de un rayo que lo dejó fulminado en el suelo.



Sin embargo, el incidente que más recuerdan los caleños ocurrió el 24 de octubre del 2002, cuando en pleno entrenamiento del Deportivo Cali, en su sede de Pance, los jugadores Hermán ‘El Carepa’ Gaviria y Giovanni Córdoba fallecieron tras ser alcanzados por un relámpago.



Puede interesarle: Tragedia en Rozo: un rayo le quitó la vida a una persona y dejó otros dos heridos



Las cifras y los incidentes reportados en los últimos años lo que señalan es que tanto en el mundo como el Colombia los accidentes donde personas son alcanzados por rayos son más frecuente de lo que parecen.

Rodrigo Zamorano, secretario de Gestión del Riesgo de Cali, hasta 24.000 personas mueren en el mundo al año por impacto de rayos y el sur de Cali, es la zona de la ciudad donde más se presentan este tipo de incidentes.



“El sur de Cali está más expuesto que el norte y eso se da debido a que en el norte tenemos el apantallamiento de la cordillera, pero en el caso del Club Campestre y el Deportivo Cali están muy lejos de la loma”, dijo.

Zamorano agregó que para evitar víctimas fatales por rayos o relámpagos se debe utilizar el sentido común.



“Si usted está en una piscina, jugando fútbol, en el río y se escucha o ve rayos sálgase. Busque refugio, busque el árbol más bajito, si está en una montaña busque una cueva”, dijo.



Zamorano recomendó que si se encuentra en su hogar u oficina y hay una tormenta eléctrica evite usar el teléfono fijo. “En Estados Unidos, la tercera parte de las personas que fallecen por rayos son los que usan teléfonos con redes de cobre, por ahí se les mete el rayo”.



Advierte también a los jugadores de golf con sus hierros (palos) y quienes se resguardan en tiendas de campaña con piezas de metal en su soporte.



“El fallecimiento de los jugadores del Deportivo Cali sirvió para que la comunidad tenga mayor conciencia frente al tema de no exponerse cuando hay tormentas eléctricas. Eso fue una pedagogía para los caleños”.



Lea también: El día que el fútbol lloró: se cumplen 20 años de la tragedia en la sede del Deportivo Cali



El Secretario de Gestión de Riesgo advirtió que en el caso de los pararrayos en los edificios es clave hacerle mantenimiento de manera regular. “Porque no falta el señor de la televisión por cable o del internet que se pega al pararrayos y no queda sirviendo para nada”.

¿Por qué caen más rayos en el sur de Cali?

Sí hay zonas con más predisposición a los rayos y relámpagos y en el caso de Cali es el sur de la ciudad, así lo explicó Óscar Ramírez, ingeniero del grupo de Sistemas de Información Ambiental de la CVC. “La composición del suelo de esta zona de Cali tiene más concentración de minerales y eso atrae los rayos y relámpagos”, dijo.



Advirtió que las descargas eléctricas también pueden ser inducidas por las construcciones. “Si en un sector hay una estructura metálica muy grande esta pueda atraer descargas eléctricas, de ahí que los grandes edificios tengan sistemas de pararrayos o de protección de puesta a tierra”.



Añadió que la segunda temporada de lluvias del año (septiembre, octubre, noviembre), es la que más registra tormentas eléctricas.

“Es una transición donde hay días muy soleados y calurosos en el día y en la tarde se viene la nubes frías desde el oriente y el occidente y se presenta ese choque produciendo estas descargas eléctricas”, precisó.

¿Dónde están ubicados los pararrayos de la ciudad?

Marco Gómez, cabo del cuerpo de Bomberos de Cali, señaló que las descargas eléctricas atmosféricas no solo se presenten cuando hay lluvias.



“Mire lo que pasó en el Cauca, no estaba lloviendo e igual cayó el relámpago por eso la importancia de los pararrayos”, manifestó.



El socorrista agregó que el primer pararrayos de la ciudad está en el monumento a Cristo Rey. “Y de ahí si nos venimos los pararrayos están en construcciones como la Torre de Cali, asimismo el edificio de Corficolombiana. Son estructuras que tienen buenos soportes para este tipo de descargas eléctricas. Estos protegen a todos los edificios circundantes”.



Reiteró que en el oeste de la ciudad todo los edificios que se encuentran sobre la falda de la montaña se encuentran protegidos por el Monumento a Cristo Rey.



“En el nororiente de la ciudad el edificio de Maizena tiene una muy buena base (de protección de puesta a tierra), asimismo el Edificio de Comfandi El Prado. En Bochalema y Ciudad Meléndez todos los edificios de apartamentos altos tienen pararrayos”, expuso.



Gómez recomendó que en caso de emergencia y un rayo impacte sobre una persona lo primero que se debe hacer es llamar a la línea de emergencia de Bomberos Cali 119.



“Por eso cuando el cielo se está poniendo gris es mejor resguardarse en un lugar cerrado, en especial si se encuentra en campo abierto , porque cualquier bicicleta o sombrilla puede atraer el rayo”.