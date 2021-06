Movilidad en Cali: Estos son los bloqueos y el estado de las vías este lunes

Álvaro José Carvajal Vidarte

Aunque los bloqueos en Cali han disminuido, algunas obstrucciones viales permanecen este lunes, principalmente en el oriente de la ciudad.



Los bloqueos en el Puente de los Mil Días, la Calle 36 con Carrera 39, el sector de Calipso y Puerto Rellena, que se han presentado desde el inicio del paro nacional, se mantienen e impiden el tránsito de vehículos en esos sectores, según el reporte de la secretaría de Movilidad con corte a las 6:00 a.m.



La salida hacia Juanchito, por otra parte, se encuentra habilitada y sin novedades.



La cartera también informó que en el sur de la ciudad, en la Calle 1 con Carrera 56, se presenta un bloqueo en la mañana de este lunes.



En otros puntos de esa zona de la ciudad no se registran novedades, aunque en la Calle 5 con Carrera 94, sector de Meléndez, hay manifestantes en la estación del MÍO que, sin embargo, no están obstruyendo el tráfico.



En el norte de la ciudad, hay tráfico normal en los sectores de Sameco, Menga, Paso del Comercio y el cruce de la Carrera 1 con Avenida Ciudad de Cali. Las salidas hacia el aeropuerto -por Sameco, Menga y Paso del Comercio- están habilitadas.



En el oeste -Portada al Mar y sector de El Ancla- y centro de la ciudad -Loma de La Cruz y La Luna- tampoco se registran novedades.

URC no convocó movilizaciones

Aunque en redes sociales se han difundido piezas gráficas que invitan a movilizaciones este lunes, desde la Unión de Resistencias Cali, URC, indicaron que ellos no están realizando dichas convocatorias.



"La Unión de Resistencias Cali - Primera Línea somos Todos informa a la ciudadanía que desde nuestro movimiento popular no se han convocado concentraciones masivas en los puntos de resistencia para este 21 de junio de 2021", indicaron en un comunicado publicado este domingo.



Las autoridades, sin embargo, están atentas ante posibles manifestaciones que se puedan presentar durante el día.