MÍO tendrá nueva ruta troncal a partir del próximo lunes: conozca el recorrido

A partir del próximo lunes 4 de octubre el Sistema Masivo de Transporte

implementará la nueva ruta T37, que iniciará su recorrido en la estación Salomia y tendrá como última parada la estación Unidad Deportiva, en el sur de la ciudad.



De acuerdo con lo detallado por Metrocali, esta nueva ruta compartirá algunas de las paradas que realiza la T31 y operará de lunes a sábado en horarios específicos.



De lunes a viernes la nueva ruta T37 operará de 5:00 a.m. a 9:00 a.m. y, en la tarde, de 4:00 p.m. a 9:30 de la noche. Por su parte, los sábados funcionará solo en la mañana de 5:00 a.m. a 9:00 a.m. Los días domingo y festivos, no prestará servicio.

De norte a sur la T37 realizará paradas en las estaciones Salomia, Manzanares, Fátima, Río Cali, Torre de Cali, La Ermita, Centro, Fray Damián, Estadio, Tequendama, Lido y Unidad Deportiva.



Y, de sur a norte, sus paradas serán en las estaciones Unidad Deportiva, Lido, Tequendama, Estadio, Sucre, Petecuy, San Pedro, Torre de Cali, San Nicolás, Piloto, Fátima, Manzanares y Salomia.



Cabe recordar que actualmente están operando con normalidad solo 39, de las 55 estaciones y 2, de las 5 terminales del MÍO, esto debido a que se están realizando labores de restauración de la infraestructura que fue vandalizada durante las jornadas de manifestaciones.



Se espera que a finales de este 2021 sean habilitadas las estaciones San Bosco, Belalcázar, El Trébol, Siete de agosto, Chiminangos, Univalle, Buitrera, Meléndez, Conquistadores y Nuevo Latir, así como las terminales Paso del Comercio y Calipso.