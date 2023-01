MÍO Cable dejará de operar durante un mes: conozca las razones

El servicio del MÍO Cable será suspendido durante un mes por labores de mantenimiento preventivo. Según el presidente de Metrocali, Óscar Javier Ortiz, desde 2015 no se había hecho un diagnóstico y en la inspección realizada en diciembre del año pasado se encontraron inconsistencias.



El funcionario señaló que esta medida se toma, teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por la compañía Sky Cable para el funcionamiento del sistema que conecta la zona de ladera con la Terminal Cañaveralejo.



“A raíz de un informe técnico que nos envían desde la empresa que nos brinda un diagnóstico previo sobre el sistema de aire suspendido MÍO Cable, se deben realizar unas tareas de tipo preventivo y por eso, a partir del miércoles 11 de enero, entra en suspensión”, explicó.



Asimismo, el Presidente de Metrocali aseguró que Sky Cable encontró que “se han dejado de hacer unos mantenimientos preventivos y correctivos que ameritan la suspensión del cable”.



Las labores de mantenimiento tomarán entre 25 y 30 días y, mientras tanto, se aplicará un plan de contingencia con las ‘gualas’ para evitar que los usuarios paguen más del valor habitual del pasaje.



“El funcionamiento es normal, la gente tendrá que abordar las gualas y entrar a la estación Cañaveralejo e integrarse con nosotros para un único pago. Ya el usuario de la comuna 20 ha posibilitado en varias ocasiones estas actividades”, detalló Ortiz.



Los camperos habilitados para este servicio de integración estarán identificados con el logo del MÍO y operarán de lunes a sábado. Además, el primer despacho se hará a las 5:00 a.m., desde la ladera hacia la terminal Cañaveralejo y el último, de regreso a la comuna, saldrá a las 11:00 p.m.



Los domingos y festivos el primer despacho en campero hacia la terminal Cañaveralejo será a las 6:00 a.m. y el último, a las 10:00 p.m.



Al abordar el campero, el usuario pagará al conductor $2.400 pesos y luego será transportado hasta la bahía norte de la terminal Cañaveralejo. Sin tener que validar la tarjeta MÍO, el ciudadano podrá acceder a los alimentadores en la terminal o a cualquier ruta de la estación.



A la suspensión del servicio se suma un cambio en el operador del MÍO cable, pues la Asociación Cable Aéreo Manizales (Acam), encargada del sistema, solo funcionará hasta este martes 10 de enero.



Aunque Metrocali indicó que el servicio no operará por el mantenimiento, a través de un comunicado la Acam aseguró que ", la suspensión del servicio ordenada por Metrocali obedece a que, en adelante no contará con un operador contratado al efecto y no porque deban ejecutarse labores de mantenimiento".



Frente a esto, el Presidente de la entidad sostuvo que desde este 11 de enero, Metrocali se encargará de la operación del cable y que, mientras avanzan las labores de mantenimiento, se gestionará el permiso para operar el sistema.



"Mediante estatuto del año 2020 fuimos habilitados para eso por el Ministerio de Transporte, estamos pendientes solo del permiso de operar porque dos empresas no pueden tener a cargo la operación", manifestó Ortiz.