Ministra de Salud liderará Cumbre en Cali para socializar controvertida reforma

Este sábado 4 de febrero el Gobierno Nacional adelantará en Cali la Cumbre del Valle del Cauca sobre la reforma a la salud, encuentro en el que se socializará esta iniciativa que ha causado controversia en el país en las últimas semanas.



La Cumbre será presidida por la ministra de Salud, Carolina Corcho, en el Coliseo Evangelista Mora, de la capital vallecaucana.



“Seguimos recorriendo Colombia, escuchando a las comunidades, a la ciudadanía, a los profesionales de la salud sobre sus preocupaciones del Sistema y socializando la reforma estructural”, señaló la Ministra sobre su visita a Cali.



Lea además: Ratifican condena de 17 años contra Andrés Felipe Arias por caso de Agro Ingreso Seguro



Alfredo Mondragón, representante a la Cámara por el Valle, es uno de los encargados de impulsar esta Cumbre para explicar la reforma a la ciudadanía. A través de Twitter, el congresista ha centrado su discurso en la corrupción de las EPS.



“$1,2 billones de pesos se han perdido por corrupción vinculada a las EPS. Las EPS no solo no curan, sino que además son corruptas”, aseguró.



Es de recordar que esta reforma ha generado una fuerte controversia en los últimos días, incluso al interior del gabinete de Petro. El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, entregó al Gobierno una carta con los diferentes reparos que tiene frente a esta iniciativa.



Lea aquí: Presidente Petro y Álvaro Uribe sostienen nueva reunión en la noche de este viernes



"Todo esfuerzo reformista debe empezar por un diagnóstico, por un análisis de lo que funciona y no funciona, por una evaluación de las capacidades y las heterogéneas realidades territoriales. Esto no ha ocurrido con la reforma a la salud que ahora se propone", aseguró Gaviria, que desempeñó como ministro de Salud en el Gobierno de Juan Manuel Santos.



Del mismo modo, los partidos de la coalición de Gobierno han expresado sus reservas respecto a este proyecto que pretende reformar el sistema de salud vigente en Colombia.



Además, piden que el texto de la misma sea presentado cuanto antes con todo su articulado para promover un debate sólido.