Ratifican condena de 17 años contra Andrés Felipe Arias por caso de Agro Ingreso Seguro

André Felipe Arias perdió la batalla contra la Corte Suprema de Justicia, que este viernes le ratificó su condena de 17 años de prisión por el caso de Angro Ingreso Seguro, AIS.



​Aunque en 2014 el Exministro de Agricultura había sido condenado en primera instancia a 17 años de cárcel por las irregularidades en el programa AIS, el largo pleito judicial que generó esa decisión llevó a que, en mayo de 2020, se ordenara que su condena tuviera una nueva revisión.



​Y fue así como en audiencia, este viernes, la Sala de Decisión de la Corte Suprema de Justicia revisó nuevamente el recurso de impugnación del Exministro y ratificó la condena en su contra luego de determinar que él sí es responsable de irregularidades en Agro Ingreso Seguro.



De esta manera, la Corte Suprema determinó ratificar la condena de 17 años y cinco meses de prisión por el escándalo del programa Agro Ingreso Seguro porque, según manifestó el magistrado Gerson Chaverra, se consideró que nunca se pudo demostrar que Arias no tuvo conocimiento en las irregularidades.



Al respecto, la Corte indicó que los convenios para los proyectos de riego y drenaje para el programa AIS que se firmaron de manera directa por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Cartera de Agricultura, debieron haber sido por una licitación pública porque, a diferencia de lo que decía el Exministro, estos no eran una transferencia de ciencia y tecnología.



Por tal motivo fue que, en 2014, Arias fue encontrado culpable de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. "El objeto del negocio jurídico nada tiene que ver con ciencia y tecnología para que se hubiera optado por la contratación directa, desconociendo el principio de selección objetiva", confirmó la Corte.



"Le solicito a la Sala de Decisión mantener la pena en los términos y condiciones establecidos en el fallo impugnado, frente a la evidencia que en ese proceso no se incurrió en error o desconocimiento de garantías", precisó uno de los apartes de la petición firmada por el fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Carlos Mejía Abello.