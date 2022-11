Millonaria deuda de las EPS con la red hospitalaria sigue en aumento; situación en el Valle es crítica

El sistema de salud en el país continúa dando de qué hablar por cuenta de la difícil situación económica que enfrenta. La deuda actual con las instituciones que prestan este servicio a nivel nacional ya alcanza los

$ 13.8 billones, según el más reciente estudio realizado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC, con corte a junio de este año.



A su vez, en el semestre comprendido entre diciembre del 2021 y junio del 2022, la deuda se incrementó 8,5 %, es decir, más de $ 1.1 billones.



Uno de los hechos más preocupantes es que la Entidades Promotoras de Salud (EPS) concentran la mayor cantidad de este déficit, con más del 72 % del total de la deuda. Las empresas del régimen contributivo representan el 51,2 %, las del subsidiado tienen el 21,7 %, en el tercer lugar se encuentra el Estado con el 9,5 % de la deuda y, por último, entidades de medicina prepagada, planes complementarios, aseguradoras Soat, administradoras de riesgos profesionales o laborales, IPS y particulares se reparten el 17,6 % restante.



El estudio de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas también señaló cuáles son las entidades de los dos regímenes de salud en el país con una mayor cantidad de monto adeudado.



“Las EPS vienen recibiendo cada mes cumplidamente los recursos del sistema y tienen la obligación de utilizar esos dineros para proteger a las personas cuando están sanas y atenderlas cuando están enfermas, pero también tienen que pagarle a quienes atienden a sus afiliados”, aseveró Ulahí Beltrán López, superintendente nacional de Salud.



En el Valle del Cauca, la deuda solo con los hospitales públicos supera los $ 800.000 millones, de los cuales son irrecuperables $ 200.000 millones, de acuerdo con la información suministrada por la Gobernación.



“El gobierno departamental puso $ 22.000 millones para facilitar recursos nuevos y hemos logrado $ 20.000 millones a través de Coosalud. Esperamos conseguir otros $ 10.000 millones de las aseguradoras del Soat, $ 12.000 millones con la Adres y estamos esperando los resultados de seguimiento de cartera con las otras aseguradoras de régimen contributivo y subsidiado”, aseguró María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.

De acuerdo con los datos de la Superintendencia de Salud, la deuda

con las instituciones de salud en el país es mayor y ya alcanza los $16.6 billones.

A pesar de las acciones, algunas instituciones se encuentran en una situación muy compleja y ya se empiezan a sentir los estragos en la atención.



El Hospital Distrital Luis Ablanque de La Plata, en Buenaventura, acumula entre cinco y nueve meses de salarios no pagos con sus médicos especialistas, razón por la cual varios de ellos entregaron su carta de renuncia a partir de este mes.



De hecho, la Sociedad de Anestesiología y Reanimación del Valle del Cauca (Sarvac) hizo un llamado a las entidades distritales, departamentales y nacionales para que ayuden a encontrar una solución frente a la falta de pagos al personal médico.



Lea también: Contraloría embargaría a funcionarios de Emcali por posibles irregularidades en contratos



El gerente del hospital, Julio Harrison Gómez, ya había manifestado en meses recientes que esta situación se debía al no desembolso de recursos por parte de las EPS, ya que la institución depende directamente de esto.



En Cali, la situación también es compleja. El doctor Irne Torres Castro, gerente del Hospital Universitario del Valle, manifestó que esto “nos afecta la operación, la adquisición de insumos y, de cierta forma, la prestación de los servicios”.



El doctor Torres explicó que, en ocasiones, el pago de nómina también se ha visto imposibilitado, generando la desvinculación de algunos profesionales. “Así como prestamos un servicio a cabalidad, esperamos que las EPS nos paguen”, indicó el Gerente.



Lea además: La Policía Ambiental de Cali ha rescatado más de 600 animales en lo que va del año



Una realidad más crítica enfrenta el Hospital San Juan de Dios. Esta institución ha sido cuestionada por el no pago de salarios y el hacinamiento de pacientes que a diario presenta.



El gerente del hospital, Carlos Alberto Morera, explicó que el San Juan de Dios factura mensualmente alrededor de $ 13.000 millones, pero reciben recursos que no superan los $ 4000 millones.



“No corresponde ni al 50 % y nos pone en una situación muy difícil. Aun así, actualmente tenemos el 80 % de la nómina al día y el 20 % restante no supera los cuatro meses de atraso en el pago”, dijo Morera.

Otros datos nacionales

La deuda de las EPS, con los hospitales, que hacen parte del régimen contributivo suma un total de $ 7.1 billones. En el caso de las EPS del régimen subsidiado, la cartera total llegó a los $ 3 billones.



En cuanto al Estado, la deuda ascendió a $ 1.3 billones. Los mayores responsables de esta cifra son la Adres, con $ 234.000 millones; el departamento de Norte de Santander, con $ 148.000 millones, y el extinto operador Fosyga, que adeuda $ 83.000 millones.



Le puede interesar: En 30 días se habilitaría el paso a un carril en la vía Dagua-Loboguerrero: Director de Invías



Las aseguradoras de pólizas de Soat también tienen cuentas pendientes con los hospitales y clínicas por un valor de $ 287.000 millones.



El estudio también reveló que los compromisos de las EPS de ambos regímenes que están en liquidación, intervención, vigilancia especial o programa de recuperación suman más de $ 4.3 billones.

Supersalud en el Valle

Desde ayer y hasta mañana, un equipo de la Superintendencia Nacional de Salud se desplazó a Cali para trabajar en la implementación de un plan que permita mejorar la situación actual de las clínicas y hospitales.



"Los ciudadanos del Valle han radicado más de 133.000 quejas por la atención en salud, cifra que representa el 14 % del total nacional y demuestra un preocupante incumplimiento por parte de las EPS”, destacó Ulahí Beltrán, superintendente.



Las jornadas de trabajo en la ciudad cuentan con la participación de representantes de los 53 hospitales del departamento y las 5 EPS principales en la región.