Metro Cali informó que la flota de buses de Unimetro dejará de operar por falta de pólizas

Metro Cali informó este viernes, que a partir de este sábado 27 de agosto, no permitirán la operación de los autobuses del concesionario Unimetro, debido a que no cuenta con las pólizas necesarias para prestar el servicio.



Esta decisión fue tomada, luego de que Metro Cali recibiera un comunicado por parte de la Compañía de Seguros Mundial, en el que informaba la cancelación de las pólizas de Automóviles, Responsabilidad Civil Autos y Accidentes Personales, correspondientes a Unimetro S.A., por mora en las primas de más de 438 días.



Lea también: Horario de la rumba en Cali se extendería hasta las 5:00 a.m. desde septiembre



Por lo tanto, y atendiendo el artículo 2 de la Ley 105 de 1993, en la que se establece la seguridad como un principio fundamental del transporte, Metro Cali le notificó al concesionario que a partir de este sábado no se permitirá la operación de sus buses.



Pese a que la decisión traerá como consecuencia una afectación en la prestación del servicio, esta se toma con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios.



Lea aquí: Video: movilización de carretilleros genera congestión vehicular en el centro de Cali



A raíz de esta situación, el ente gestor solicitó a los otros tres concesionarios (GIT Masivo S.A., ETM S.A. y Blanco y Negro Masivo) unir fuerzas para poder cubrir todas las rutas, de manera que la afectación del servicio sea la menor posible.



Por último, Metro Cali ofreció disculpas a los usuarios y pidió comprensión por cualquier afectación en el servicio que genere la falta de autobuses.