Coronavirus en Cali: mejora el comportamiento de la ciudadanía, pero persisten los descuidos

Natalia Moreno Quintero

Los caleños han comprendido que estamos acercándonos al pico de la pandemia y por lo tanto es cuando más cuidado debemos tener, no bajar la guardia para evitar el contagio de covid. Quizás por ello, el comportamiento durante este tiempo ha ido mejorando. Así lo señalan las autoridades.



“Una gran parte de la ciudadanía viene asumiendo el compromiso de proteger la vida, la integridad, están atendiendo los llamados que se han hecho, especialmente con el de toque de queda”, aseguró el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Alberto Rojas.



En este sentido, Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección Vigilancia y Control, precisó: “Analizando el comportamiento de la población en general podemos decir que ha mejorado mucho; el balance cada vez es más positivo, vemos más caleños sumados a la estrategia Guardianes de Vida, se están quedando en casa, están respetando el toque de queda, y pese a que durante este fin de semana no tuvimos ley seca no encontramos muchas aglomeraciones o fiestas con consumo de licor, fue más bien moderado”.



Además, el funcionario, agregó: “en términos generales y en comparación con fines de semana anteriores los caleños han mejorado mucho su comportamiento, ya no hay esa indisciplina social que se encontraba antes”.

Por su parte, el subsecretario de la Política de Seguridad, Guillermo Londoño, detalló que durante este fin de semana, “hubo una reducción de casi el 75 % de las aglomeraciones, fiestas o esos encuentros que hacían los ciudadanos para ingerir licor en vía pública; encontramos este tipo de comportamientos en menor medida, pero tenemos que redoblar esfuerzos en pedagogía para que la gente comprenda que el uso de tapabocas es fundamental”, anotó.



De igual forma, los funcionarios destacaron que a la mejoría del comportamiento de los caleños contribuyó la cuarentena voluntaria que se realizó durante este fin de semana en el centro de Cali, en la cual más de 3200 establecimientos comerciales y 2000 vendedores ambulantes cesaron sus actividades durante tres días.



“Ha sido muy importante el aporte que están haciendo los comerciantes del aislamiento voluntario, haber cerrado el comercio por estos tres días es una buena señal que otros sectores deben copiar, la celebramos, apoyamos y también los acompañamos. Pudimos observar que las calles se encuentran solas y eso es importante porque demuestra que podemos tener buen comportamiento”, aseveró Londoño.



No obstante, las autoridades aseguraron que se presentaron algunos lunares en distintos puntos de la ciudad.

Los lunares

Una aglomeración de cerca 60 personas, fiestas, reuniones familiares y cierre de un motel, son algunas de las actividades intervenidas por la Secretaría de Seguridad y Justicia, Policía, Ejército, entre otros organismos.



En total se atendieron 165 rumbas en vía pública y 387 fiestas que se realizaban en el interior de las viviendas. El fin de semana se realizaron 550 comparendos de Policía.



“Nos encontramos con hechos complejos, uno de ellos en el barrio Manuela Beltrán donde en una cuadra había cerca de 60 personas en la parte exterior de sus casas porque había fallecido un posible covid y estaba en la vivienda esperando que la funeraria lo recogiera. Pedimos a Salud Pública para que se encargara del caso e hicimos las recomendaciones necesarias y las personas las acataron”, precisó Carlos Rojas, secretario de Seguridad de Cali.



Además, “nos encontramos reuniones familiares, celebraciones de cumpleaños, pequeños eventos con 10 hasta 18 personas, todas se desactivaron”, agregó el funcionario.



Entre tanto, el subsecretario de Inspección Vigilancia y Control de Cali, Jimmy Dranguet, contó que “en la noche de viernes a sábado tuvimos algunas fiestas reportadas en Ciudad Jardín, en Meléndez, Caney y en el Distrito de Aguablanca un par de situaciones, pero muy controladas. Estamos haciendo mucha fuerza en el barrio Popular y la Isla donde no hay tanta fiesta, pero sí mucha gente en la calle después del inicio del toque de queda”.



Asimismo, añadió: “De sábado a domingo hubo más movimiento en la ciudad, nuestro grupo élite desarticuló un promedio de 10 fiestas, cerramos un motel en el centro de la ciudad, donde encontramos cerca de 20 parejas, ya son dos veces que se cierra este lugar, entonces estamos aplicando medidas más drásticas por el desacato de las normas”, precisó Dranguet.



Durante el domingo se realizaron operativos en el río Cali, a la altura del Zoológico debido a que en las últimas semanas se han generado aglomeraciones, también se hizo control en las Canchas Panamericanas. En la noche los diferentes organismos continuaban con los operativos de control.



Entre tanto, la Secretaría del Deporte y la Recreación hizo un recorrido por diferentes sitios para verificar que deportistas estuvieran cumpliendo con las medidas de bioseguridad.



El recorrido se realizó por la Plazoleta Jairo Varela, Bulevar del Río, Parque de La Flora, polideportivo de Ciudad Álamos y Gimnasio Pilates Gym, donde se hizo pedagogía con deportistas y se verificó los protocolos de bioseguridad exigidos para la apertura de este gremio en la ciudad.

Funcionó cuarentena voluntaria

Los tres días de cuarentena voluntaria en el centro de Cali, de acuerdo con el Secretario de Seguridad, “funcionaron perfectamente, algunos establecimientos abrieron y ante la ausencia de público decidieron cerrar. Esta decisión nos significa mucho porque ayuda a reducir algunos indicador de la pandemia”, dijo el titular de cartera, Carlos Rojas.



Asimismo “comentó: estamos evaluando la ampliación del cordón sanitario por lo menos 6 u 8 manzanas más, pero estamos viendo cómo podemos hacerlo, pueden ser en unos cordones más pequeños”.



Cabe recordar que 350 locales comerciales de la Comuna 14 se sumaron a la cuarentena voluntaria que inicia hoy y va hasta el miércoles.

Esta semana el sector de Marroquín podría sumarse a la iniciativa.

Implementan nueva tecnología

Con el propósito de georeferenciar los diferentes puntos de la ciudad donde no acatan las medidas durante la cuarentena y requieren mayor presencia de seguridad, la Alcaldía está implementando nuevas tecnologías para tener mejor control con cordones sanitarios en algunos sectores.



“Ya adquirimos un software para hacer análisis espacial. Empezamos este sábado con un geógrafo y con el uso del GPS a marcar aquellos sitios que nos están mostrando mayor reiteración en presencia policial y operativos, donde hay comportamientos específicos. La idea es que durante agosto recopilemos toda esa información de base y construir unos polígonos, es decir, cuáles son las áreas de mayor impacto o zonas calientes en la ciudad y evaluar si decretamos cordón sanitario”, explicó el secretario Carlos Rojas.



Asimismo, el funcionario comentó que se sigue trabajando en las autorizaciones para poner a funcionar 10 drones que permitirán focalizar operativos en la ciudad.