¿Cómo ejercitarse sin correr el riesgo de contagiarse de covid-19?

Jhon Edward Montenegro Jimenez

En tiempos de pandemia, cuando los cines, las discotecas y los bares permanecen cerrados, y a los centros comerciales no se puede entrar en familia o en pareja debido a las restricciones del pico y cédula, en Cali ha surgido una inusitada pasión por el deporte que ha dado lugar a algunos chistes en redes sociales: “a Facebook no le cabe un ciclista más”, se lee por ahí. La compra de bicicletas, es cierto, se ha disparado.



Antonio Orejuela, coach de running especialista en atletas amateur e integrante del club Athletic Runners, argumenta que si quienes comenzaron a hacer deporte como una manera de mantener la salud mental debido al confinamiento lo asumen como un hábito de vida y no como una moda pasajera, “será un triunfo para la salud de los caleños”.



Y es que, incluso en pandemia, se recomienda hacer actividad física. Es una manera de combatir el estrés, la incertidumbre de estos días. El deporte aumenta la producción de los neurotransmisores del cerebro que nos hacen sentir bien. Se llaman endorfinas. Algo tan sencillo como caminar nos libera de las tensiones, mejora nuestro estado de ánimo. Paso a paso se previenen, además, las enfermedades del corazón.



En el caso de niños y jóvenes de entre 5 y 17 años, la Organización Mundial de la Salud recomienda hacer actividad física por lo menos durante una hora diaria. “La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un beneficio aún mayor para la salud. Convendría incorporar, como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen, en particular, los músculos y huesos”, dice la OMS.

Le puede interesar: Las secuelas que deja el covid-19 y cómo recuperarse de ellas



En el caso de los adultos (18 a 64 años), la indicación es dedicarle no menos de 150 minutos semanales a la práctica de actividad física aeróbica, en el caso de ejercicios moderados, o 75 minutos de actividad física vigorosa por semana.



Para los que pasan de los 65 se sugiere que le dediquen 150 minutos semanales a actividades tan placenteras como caminar por el barrio.

Sin embargo, debido al nuevo coronavirus, hay que tener cuidado para evitar que el deporte a la larga sea una amenaza para la salud. El riesgo de contagiarse al aire libre existe, si no se toman las medidas necesarias.



Esta es la ‘rutina’ que se debe seguir para ejercitarse sin ponernos en riesgo ante el virus y evitar, también, ser sancionados por las autoridades.

Pasaporte sanitario digital



Antes de salir a realizar cualquier actividad física se debe solicitar, en la página web de la Alcaldía de Cali, el pasaporte sanitario digital. Es un documento que certifica que quien sale a hacer ejercicio, no tiene Covid – 19, o no hay sospecha de que esté contagiado. Entre las preguntas que se deben diligenciar están: ¿tiene prueba de Covid – 19 con resultado positivo?; ¿ha viajado a países con casos confirmados de coronavirus en los últimos 14 días?; ¿ha tenido contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso de infección respiratoria grave? También se debe ingresar el número de cédula, para revisar en las bases de datos si la persona ha sido positiva de Covid – 19 o ha tenido contactos con casos positivos. Si está libre de Covid, y además no hay sospecha del contagio, se expide el documento. A la fecha cien mil ciudadanos ya cuentan con el pasaporte sanitario digital. (El documento es gratuito).

Mantenga la distancia con otros deportistas



Antonio Orejuela, coach de running especialista en atletas amateur e integrante del club Athletic Runners, y quien ha participado en la elaboración de los protocolos para la práctica del deporte, asegura que se debe mantener una distancia de por lo menos dos metros cuando se está caminando, y sugiere distancias más extensas cuando se está trotando ( 5 -10 metros). También es recomendable no trotar detrás de una persona, y si un atleta viene de frente, lo mejor es desviarse. Así se evita que, en caso de que la persona que viene de frente estornude o tosa cerca, las partículas de saliva nos caigan. “Hay formaciones piramidales para conservar las diagonales. Corriendo o trotando de esta manera hay menos probabilidades de que nos llegue una gota de saliva”, explica Antonio.

Circule, evite las aglomeraciones



Los riegos de contagiarnos de coronavirus disminuyen en la medida en que circulamos en espacios al aire libre. En cambio, se incrementan al aglomerarnos. Detenerse en un punto a tomar jugo alrededor de decenas de personas es considerado un riesgo de contagio alto. Por ello no se permite - durante la pandemia – la práctica de deportes de contacto como fútbol y básquetbol.

Gimnasios al aire libre, prohibidos



El uso de los gimnasios al aire libre está prohibido. Algunos de estos espacios permanecen demarcados con cintas amarillas, y sin embargo decenas de deportistas madrugan a utilizarlos en los 600 parques que tiene Cali. La epidemióloga Lyda Osorio advierte que en estos gimnasios, o en los muros de escalada, las personas respiran mucho más fuerte debido a la actividad física, y, en caso de estar contagiados, esas partículas de saliva podrían caer en los equipos, alguien utilizarlos enseguida, tocarse los ojos o la nariz, y contagiarse. Quien utilice estos gimnasios podría ser multado.

Rutas d’ Vida



1. Cerro Las Tres Cruces

Calle 37 bis Norte # Av 6 D Norte

Calle 2 con calle 2 Oeste

Av 9 a Norte con calle 12



2. Río Cali

Av 4 Oeste con Calle 3 Oeste



3. Parque de El Ingenio

Carrera 83 # 14 Y 83 # 16



4. Corredor Verde

Calle 44 con Carrera 8



5. La Buitrera

Calle 11 vía la buitrera



6. La Riverita

Calle 11 vía la buitrera



7. Pance

Carrera 105 con calle 18



8. La Viga

Carrera 105 con calle 18



9. Longitudinal

Calle 72W entre Carrera 28 y 28G



10. Alameda

Carrera 121 con carrera 25



11. La Flora

Calle 33 AN 2 E 54



12. Parque Valle de Lili

Calle 42 Esquina Carrera 102

Otras recomendaciones



- Saludo responsable: con el codo. Jamás de beso o abrazo.

- Al llegar a la casa después del ejercicio se recomienda contar con una canasta para dejar la ropa sudorosa, tomar una toalla e ingresar a ducharse inmediatamente. Igualmente se debe lavar la ropa una vez finalice el ejercicio.

- La Secretaría del Deporte diseñó el programa ‘Rutas d’ Vida’, para hacer ejercicio en horarios establecidos y con el acompañamiento de funcionarios de la Alcaldía y los Guardianes de Vida, que además de hacer pedagogía intentan hacer cumplir las normas de bioseguridad. Las ‘Rutas d’ Vida’ están en las 22 comunas. También hay lugares específicos para practicar ciclismo recreativo y hacer acondicionamiento físico.

- Se trata del cerro de Las Tres Cruces, Río Cali, parque El Ingenio, Corredor Verde, La Buitrera, La Riverita, Pance, La Viga, parque Longitudinal 72W y Alameda Oriente.