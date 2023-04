"Me molesta que me embargaran las cuentas": alcalde Ospina ante decisión de la Contraloría

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se pronunció de nuevo ante las decisiones tomadas por la Contraloría de embargarle varias cuentas bancarias.



Esto debido a presuntas irregularidades en procesos de contratación reveladas en una investigación realizada por El País y Semana, pues en un proceso de compra de cámaras de videovigilancia, al parecer hubo $ 300 millones de una intermediación innecesaria y $ 1500 millones que nunca se ejecutaron.



Al respecto, el Alcalde de Cali expresó que le molestaba que la entidad haya tomado esa decisión, pero que estaba tranquilo, pues no tiene nada que esconder.



Lea también: El poder preferente, la figura de moda entre los amigos del alcalde Ospina investigados por la Personería



“Por supuesto que me molesta, uno no quisiera tener las cuentas embargadas pero no me imagino en un problema grave por eso, soy un hombre que vive muy tranquilo, que no procedo en adquisiciones importantes a través de recursos públicos”, dijo Jorge Iván Ospina.



Explicó que el dinero que se encuentra en las cuentas bancarias que fueron embargadas, corresponde a los “sueldos que he ganado con mucho esfuerzo durante 30 años siendo trabajador del servicio público, por tanto, no cambiaría yo a final de mi vida pública lo que he hecho como director de hospital, como secretario, como alcalde, como senador, donde efectivamente los procesos son sobre la mesa y responsablemente adelantados”.



Le puede interesar: Candidata a la Alcaldía de Cali exigió la suspensión de Ospina tras escándalos por contratación



Pese a que el ente fiscal informó que se le confiscó cinco cuentas en los bancos BBVA, Davivienda, Av Villas, siete bienes inmuebles, varios garajes y un apartamento, el Alcalde indicó que solo habían sido dos.



“Me embargaron dos cuentas, una que es donde se me pagan y otra cuenta que tengo con mi hermano Diego a partir de un emprendimiento que tenemos juntos de compra y venta de café, pero además, me embargaron dos predios. Yo tengo un predio que es un lote Miraflores donde he vivido toda mi vida y una finca donde desarrollo el proyecto de café”, puntualizó.



Lea además: ¿Qué hay detrás del millonario contrato de las cámaras de seguridad que tiene contra las cuerdas a Jorge Iván Ospina?



Cabe recordar que según la investigación, el proceso de las cámaras fue delegado por el alcalde a la Secretaría de Seguridad y Justicia, que contrató a una empresa que a su vez subcontrató a otra, y es ahí en donde se presentaron irregularidades y sobrecostos.



Ospina comentó que espera que la Contraloría evalúe con lupa todo lo ejecutado por dicha Secretaría para esclarecer el caso.



“Si hubiésemos procedido irregularmente, no tendríamos una sanción preventiva, sino que hubiesen identificado la pérdida de dinero, la pérdida de recursos o contrataciones amañadas, ninguna de ellas señalada por el proceso que hoy adelanta la Contraloría”, enfatizó Ospina.