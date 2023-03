Más de 84.000 cabezas de hogar consumen alcohol y cigarrillos en Cali 

Más de 84 mil personas, jefes del hogar, consumen bebidas alcohólicas o cigarrillos en la ciudad. Según una encuesta de pulso social realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en Colombia, DANE.



Esto posiciona a Cali como la tercera ciudad del país con mayor número de casos. La encuesta fue aplicada a 23 ciudades principales y la lista la encabeza Bogotá con 226.563 mil personas, seguido de Medellín con 88.153 y finalmente el Distrito con 84.472.



Carlos Castro, ex viceministro de salud y asesor científico Liga Colombiana contra el Cáncer explicó que está demostrado que el consumo exagerado y reiterado de alcohol puede ocasionar, entre otras afectaciones a la salud, cirrosis alcohólica.



“El alcoholismo es una enfermedad que no solo daña el organismo de quien la consume, sino que también alterna sus comportamientos”, dijo.



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, el consumo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud. Está asociado con el riesgo de desarrollar problemas de salud tales como trastornos mentales y comportamentales, incluido el alcoholismo e importantes enfermedades no transmisibles tales como la cirrosis hepática, algunos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares.



Por su parte, el cigarrillo tiene un componente adictivo que se llama nicotina. “Desafortunadamente los cánceres de pulmón están asociados íntimamente con el hábito de fumar”, comentó el doctor Carlos Castro.